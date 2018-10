HARAKIRI FOR THE SKY: Σάββατο 13 Απριλίου @ Temple Athens

Harakiri for the sky (AT) ζωντανά στην Αθήνα

Σάββατο 13 Απριλίου

Temple Athens (Ιάκχου 17, Γκάζι)

Πόρτες: 21:00





ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

• 15€ (περιορισμένη προπώληση)

• 18€ (προπώληση)

• 22€ (ταμείο)





ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

• Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22, Αθήνα, τηλ.: 210 3304133, www.metalera.gr

• No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα, τηλ.: 210 3830981, www.noremorse.gr

• Rhythm Records (Εμ. Μπενάκη 74, Αθήνα, τηλ.: 210 3841550, www.rhythmrecords.gr

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Reload Stores

• Seven Spots

• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores

• Viva Kiosks (Συνταγμα & Τεχνόπολις)

• Yoleni’s Greek Gastronomy center (Σόλωνος 9, Αθήνα, τηλ.: 2122223623 - www.yolenis.com

Δημιουργημένοι το 2011 στη Βιέννη της Αυστρίας, οι Harakiri for the Sky είχαν πάντα ως στόχο τους να συνδυάζουν την οργή με τη μελαγχολία και την τρέλα με τα βαθιά νοήματα, δημιουργώντας τραγούδια πότε γλυκόπιοτα και πότε μανιασμένα και γεφυρώνοντας το black metal με το ατμοσφαιρικό post rock.Η μπάντα εν πρώτεις ξεκίνησε σαν ένα studio project, από τον M.S., τότε μέλος των Bifröst, και τον J.J. σε ρόλο στιχουργού και τραγουδιστή, ενώ πιο προσφατα μετατράπηκε σε ένα πλήρες live σχήμα. Έχοντας πλέον λύσει το "πρόβλημα" των μελών, οι Harakiri for the Sky ξεκίνησαν να περιοδεύουν στην Ευρώπη μαζί με τους A Forest of Stars, Ellende, Fäulnis, Der Weg Einer Freiheit, και Agrypnie μεταξύ άλλων, καταφέρνοντας μέχρι σήμερα να έχουν επισκεφτεί πάνω από 20 χώρες συνολικά!Το 2016 υπήρξε μία άκρως επιτυχημένη χρονιά για την μπάντα, με το τρίτο τους album "III - Trauma" να λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές από το κοινό και τον μουσικό τύπο αλλά και μία υποψηφιότητα για το "Amadeus Austrian Music Award". Στο μεσοδιάστημα ολοκληρώθηκαν οι ηχογραφήσεις της 4ης πλήρους δισκογραφικής τους δουλειάς, με τίτλο "Arson", σε συνεργασία με τον Kerim "Krimh" Lechner (μέλος των Septicflesh και πρώην των Behemoth) πίσω από το drumkit, για πρώτη φορά! Το τραγούδι "Tomb Omnia" έδωσε μια πρώτη αίσθηση του πως ηχούσε ο νέος δίσκος, γνωρίζοντας μία μεγάλη ανταπόκριση από το ήδη υπάρχον αλλά και το νεότερο κοινό του συγκροτήματος, το οποίο έμοιαζε πλέον να αυξάνεται ραγδαία. Η κυκλοφορία του "Arson" στις 16 Φεβρουαρίου του 2018 έμελε να ξεκινήσει έναν καινούριο, κατά πολύ επιτυχέστερο κύκλο ζωής για τους Harakiri for the Sky που έχουν ήδη ξεκινήσει τις περιοδείες για την προώθησή του, δυνατότεροι από ποτέ!Το "ταξίδι" του "Arson" φέρνει το Αυστριακό σχήμα για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, μετά την sold out εμφάνισή τους στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2016, για μία διπλή "επίθεση" σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από τις κατεξοχήν "άχαστες" εμφανίσεις.LINKS:• Harakiri for the sky: www.facebook.com/HarakiriForTheSky • Made Of Stone Productions: www.facebook.com/madeofstoneprods • 3P Lab: www.facebook.com/3plabgr • Temple Athens: www.thetemple.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:• Website: http://thetemple.gr • FB: www.facebook.com/templeliveclub • Τηλ.: +30 210 3468523• E-mail: stathis@thetemple.gr