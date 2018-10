Οι In The Woods... έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο κομμάτι "Respect My Solitude" απο την επερχόμενη νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο "Cease The Day" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Debemur Morti Productions στις 23 Νοεμβρίου.





"Cease The Day" tracklist:

1. Empty Streets

2. Substance Vortex

3. Respect My Solitude

4. Cloud Seeder

5. Still Yearning

6. Strike Up With The Dawn

7. Transcending Yesterdays

8. Cease The Day