METAL CHURCH: Ακούστε το νέο single "Out Of Balance"

Οι Metal Church παρουσίασαν το κομμάτι "Out Of Balance" απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ "Damned If You Do" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Δεκεμβρίου.