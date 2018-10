Οι Metal Church θα κυκλοφορήσουν στις 7 Δεκεμβρίου το δωδέκατο άλμπουμ τους, με τίτλο "Damned If You Do". Απο την επικείμενη αυτή κυκλοφορία που σηματοδότησε την επιστροφή του frontman Mike Howe , το συγκρότημα παρουσίασε το video του ομότιτλου "Damned If You Do".





"Damned If You Do" tracklist:

"Damned If You Do"

"The Black Things"

"By The Numbers"

"Revolution Underway"

"Guillotine"

"Rot Away"

"Into The Fold"

"Monkey Finger"

"Out Of Balance"





"The War Electric"