MONTH’S RELEASES: Οκτώβριος 2018

Νέες κυκλοφορίες Οκτωβρίου 2018 Behemoth, Bloodbath, Beyond Creation, Soulfly, Disturbed, Warrel Dane, Sacral Rage, Orion's Reign, Humanity Zero, Agos, Nodus Tollens, Terrorizer, God's Army, High On Fire, Wrath, Aeternus, Nazareth, Heir Apparent, Amaranthe, Sirenia, Steve Perry, Bonfire, Electric Six, Tom Morello, Outre, Cryptopsy, Chevelle, Anathema, VNV Nation, κ.α.