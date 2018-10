MOTHER OF MILLIONS, BREATH AFTER COMA, RUSTY BONEZ και THE MIGHTY N στο 14ο X-Mass Explode Fest

Mother Of Millions

To AN club 'official' παρουσιάζει:Το, είναι το μεγαλύτερο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο γεγονός, με μερικά απο τα σημαντικότερα ονόματα της εγχώριας rock σκηνής!Φέτος θα εμφανιστούν οι αγαπημένοιόπου θα γιορτάσουν μαζί μας τα 14 χρόνια του πιο εκρηκτικού φεστιβάλ της πόλης μας!Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30 και η τιμή του εισιτηρίου είναι σταΟι Αθηναίοι prog-rockers Mother Of Millions δημιουργήθηκαν το 2008 και το 2014 κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο "Human".Το Νοέμβριο του 2017 το σχήμα κυκλοφόρησε τον δεύτερο του δίσκο με τίτλο "Sigma" μέσω της Σουηδικής ViciSolum Records, έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν τις θετικότερες κριτικές από το κοινό και τον παγκόσμιο μουσικό τύπο.Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του Sigma, ακολούθησαν ενδεικτικά, ένα sold-out headline show στην Αθήνα, εμφανίσεις στο πλευρό των Textures στην τελευταία Ευρωπαϊκή τους περιοδεία, support shows με τους For All We Know του Ruud Jolie (Within Temptation) στην Ολλανδία, ενώ η μπάντα έχει μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως ο Devin Townsend, οι Leprous, οι Oceans of Slumber, οι SepticFlesh, οι Sleepmakeswaves, οι Universe217 κα.Το τέλος του 2018 σηματοδοτεί το κλείσιμο του κύκλου του Sigma και την επιστροφή των Mother of Millions στο στούντιο για τον τρίτο δίσκο του συγκροτήματος.Ο ήχος των Mother Of Millions μπορεί να περιγραφεί ως εξίσου ογκώδης, όσο κινηματογραφικός. Ένας έντονος πειραματισμός που διαπνέεται από περίπλοκους ρυθμούς, prog-rock αισθητική και folk αναφορές.Γιώργος Προκοπίου (φωνητικά)Κώστας Κωνσταντινίδης (κιθάρες)Πάνος Πρίφτης (μπάσο)Μάκης Τσαμκόσογλου (πλήκτρα, samples)Γιώργος Μπουκαούρης (τύμπανα, κρουστά)Website και social media:Οι Breath After Coma δημιουργήθηκαν το 2014 στην Αθήνα από ένα jam δημιουργικής εκτόνωσης, ηλεκτρικής παράκρουσης και τυμπανοκρουσίας. Το 2015 κυκλοφόρησαν το ομότιτλο EP τους και ξεχύθηκαν στις σκηνές ανά την Ελλάδα. Μουσική από το EP συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της extreme-sport ταινίας αμερικανικής παραγωγής “Thunderstruck 14”. To 2017 και μετά από συνεχείς εμφανίσεις στην εγχώρια συναυλιακή δραστηριότητα, κυκλοφόρησαν το full length album “Leaders” το οποίο και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές σε ξένο και εγχώριο τύπο. Η μπάντα προτιμά να το υποστηρίζει με high-energy ζωντανή παρουσία στο σανίδι σε όχι μεγαλύτερη απόσταση από ένα εκατοστό από το φιλόμουσο κοινό.Οι Rusty Bonez είναι μια heavy rock μπάντα από την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2015 συνθέτοντας τραγούδια με βάση κυρίως τον Αμερικάνικο ήχο και πολύ σύντομα άρχισαν να παρουσιάζουν το υλικό τους σε διάφορα live stages της Αθήνας και της περιφέρειας.Στα τέλη του 2016, ξεκίνησαν τις ηχογραφήσεις για την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά στα Devasoundz Studios σε συνεργασία με τον Fotis Benardo.Το “Wrath”, όπως ονομάστηκε, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2017 και ακολούθησε η συνεργασία με την Blackdown Music, η οποία ανέλαβε την διανομή του δίσκου.Έχοντας συμμετάσχει σε αρκετά φεστιβάλ, όπως τα Rock Aid, Sober Festival, Let’s Rock Festival, Highway Fest, Rock School-Crazy Waters, δίπλα σε μπάντες όπως οι Planet of Zeus και οι Nightstalker, η μπάντα συνεχίζει τις live εμφανίσεις, στα πλαίσια της προώθησης του “Wrath”.Οι Rusty Bonez είναι:Nondas - vocalsKostas - guitarJojos - bassAlexandros - drumsFacebook: https://www.facebook.com/RustyBonez Instagram: https://www.instagram.com/rustybonezband Blackdown Music: http://www.music-everywhere.net/rusty Bandcamp : https://rustybonez.bandcamp.com/releases Spotify : https://spoti.fi/2pEXUJL Amazon : https://spoti.fi/2pEXUJL Deezer : https://www.deezer.com/en/album/59609252 Οι The Mighty N είναι μία 4piece alternative rock μπάντα από την Αθήνα που δημιουργήθηκε το 2012 από τη Νατάσα Τσίρου (φωνή, σύνθεση, ενορχήστρωση) και αγαπά τα 90's αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Οι ίδιοι, έχουν βαφτίσει τον ήχο τους prAggressive κι αυτό πολύ συνειδητά. Μπάντες που έχουν επηρεάσει τους ίδιους αλλά και το songwriting τους είναι οι Soundgarden, Incubus, Black Sabbath, Jeff Buckley, Dream Theater, Nirvana, The Mars Volta, Radiohead, Faith no more και πολλοί άλλοι. Ο πρώτος τους δίσκος με τίτλο 'Songs for the X generation' κυκλοφόρησε το 2013 από τη The Sound of Everything κι ο δεύτερος 'Retribution', το Δεκέμβριο του 2016. Αυτή την περίοδο έχουν ξεκινήσει να γράφουν καινούριο υλικό για τον τρίτο δίσκο.Links: