NAZARETH: Video για το νέο κομμάτι "Tattooed On My Brain"

"Tattooed On My Brain" tracklist:

"Never Dance With The Devil"

"Tattooed On My Brain"

"State Of Emergency"

"Rubik's Romance"

"Pole To Pole"

"Push"

"The Secret Is Out"

"Don't Throw Your Love Away"

"Crazy Molly"

"Silent Symphony"

"What Goes Around"

"Change"

"You Call Me"













Οιγιορτάζουν τα 50 τους χρόνια με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμστις. Απο την επερχόμενη, εικοστή τέταρτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μπορείτε να ακούσετε παρακάτω το ομότιτλομέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.Πρόκειται για το δεύτερο κομμάτι που ακούμε μέσα απο τομετά τοπου δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες εβδομάδες νωρίτερα.