Σαν Σήμερα - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Γενέθλια σήμερα για τον David Lee Roth ο οποίος κλείνει τα 64 του χρόνια. 24 χρόνια απο την κυκλοφορία του "Non Serviam" των Rotting Christ. Οι Annihilator κυκλοφορούν το "King of the Kill", οι Thin Lizzy το "Chinatown", οι Symphony X το "V: The New Mythology Suite" και οι Deep Purple το "Come Taste the Band". Κυκλοφορίες ακόμη απο Trivium, Budgie και U2. 116 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα απο την ίδρυση της εταιρίας Gibson.