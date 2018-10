Σαν Σήμερα - 11 Οκτωβρίου

Σαν σήμερα γεννιέται ο βραβευμένος με Grammy ντράμερ της Jazz, Art Blakey. Σαν σήμερα γεννιέται ο βραβευμένος με Grammy ντράμερ της Jazz,

Πριν 24 χρόνια οι Korn κυκλοφορούν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους. 14 χρόνια απο την κυκλοφορία του "Demigod" των Behemoth, 41 χρόνια απο την κυκλοφορία του "Point of Know Return" των Kansas. και 46 χρόνια απο την κυκλοφορία του "Caravanserai" των Santana.





11/10/1919





11/10/1972

Οι Santana κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο "Caravanserai". Σηματοδότησε την μεγάλη μουσική στροφή στην καριέρα του Carlos Santana καθώς το άλμπουμ είχε μεγάλη και απότομη απόκλιση απο τα προηγούμενα τρία άλμπουμ της μπάντας.





11/10/1977

Κυκλοφορεί το πέμπτο άλμπουμ των Kansas με τίτλο "Point of Know Return". Το άλμπουμ περιέχει την μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος "Dust in the Wind", η μελωδία του οποίου γράφτηκε απο τον Kerry Livgren κατα την εξάσκησή του στην κιθάρα. Η σύζυγός του ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε να γράψει στίχους και να κυκλοφορήσει ως τραγούδι, διακρίνοντας την όμορφη μελωδία της κιθάρας.









11/10/1994

Οι Korn κυκλοφορούν το ομώνυμο ντεμπούτο album τους μέσω της Immortal / Epic Records.

Το άλμπουμ μιλάει για την παιδική κακοποίηση, την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και το bullying. Μέχρι στιγμής έχει πουλήσει πάνω απο 10 εκατομμύρια αντίτυπα και θεωρείται ως το άλμπουμ που ξεκίνησε το nu matal ύφος.





11/10/2004

Οι Behemoth κυκλοφορούν το έβδομο άλμπουμ τους "Demigod"









Γεννιέται στο Pittsburgh της Pennsylvania ο βραβευμένος με Grammy drummer της Jazz και ηγέτης τωνΟ Blakey μαζί με τουςκαι, ήταν ένας από τους εφευρέτες της σύγχρονης bebop τεχνικής στo drumming. Έγινε γνωστός την δεκαετία του '40 με την συμμετοχή του στουςκαι. Συνεργάστηκε με τους bebop μουσικούςκαι, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του '50 μαζί με τονσχημάτισε τουςστους οποίους θα αφιερωθεί για τα επόμενα 35 χρόνια.Οιέμειναν γνωστοί στο πέρασμα του χρόνου ως εκκολαπτήριο νέων ταλέντων, μιας και πέρασαν απο το συγκρότημα πολλοί νέοι τότε μουσικοί συμπεριλαμβανομένων τωνκαιΥπήρξε και υπάρχει βαθιά επιρροή στην mainstream jazz μουσική. Το όνομά του γράφτηκε στο Jazz Hall of Fame το 1981, στο Grammy Hall of Fame το 1998 και 2001, το Modern Drummer Hall of Fame το 1991 και τιμήθηκε με το Grammy Lifetime Achievement Award το 2005.Απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών απο καρκίνο στο πνεύμονα.