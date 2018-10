Σαν Σήμερα - 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σαν σήμερα φεύγει απο την ζωή ο Dickie Peterson των Blue Cheer. Γενέθλια για τους Rick Parfitt (Status Quo), Gonzo Sandoval (Armored Saint) και Jeff Keith (Tesla). Οι My Dying Bride κυκλοφορούν το "The Light At The End Of The World", οι Gorgoroth το ντεμπούτο άλμπουμ τους "Pentagram", οι Cult το "The Cult", οι Fleetwood Mac το "Tusk" και οι U2 το "October".