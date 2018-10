Σαν Σήμερα - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σαν σήμερα οι AC/DC κυκλοφορούν το EP "'74 Jailbreak". Οι Manowar κυκλοφορούν το "Sign of the Hammer" και οι Motörhead τα "Nö Sleep at All" και "Overnight Sensation". Κυκλοφορίες επίσης απο Corrosion of Conformity, Kataklysm, My Dying Bride, Fleetwood Mac. και Grateful Dead. Σαν σήμερα οικυκλοφορούν το EP. Οικυκλοφορούν τοκαι οιτακαι. Κυκλοφορίες επίσης απο. και







Οι Fleetwood Mac κυκλοφορούν το όγδοο άλμπουμ τους, με τίτλο "Mystery to Me". Είναι το τελευταίο άλμπουμ της βρετανικής μπάντας με τον κιθαρίστα/τραγουδιστή Bob Weston και το τελευταίο με δύο κιθαρίστες στην σύνθεσή τους μέχρι το "Behind the Mask".





Οι Grateful Dead κυκλοφορούν το έκτο άλμπουμ τους, με τίτλο "Wake of the Flood". Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ χωρίς τον συνιδρυτή της μπάντας, Ron "Pigpen" McKernan, ο οποίος είχε πρόσφατα πεθάνει, αλλά και το πρώτο που κυκλοφόρησε μέσω της ιδιόκτητης δισκογραφικής του συγκροτήματος, Grateful Dead Records.





Οι AC/DC κυκλοφορούν το EP "'74 Jailbreak" που περιέχει πέντε κομμάτια τα οποία είχαν προηγουμένως κυκλοφορήσει μόνο στην Αυστραλία. Το τραγούδι "Jailbreak" κυκλοφόρησε επίσης ως single αλλά και σε video. Το EP επανακυκλοφόρησε το 2003 ως μέρος της σειράς της θρυλικής μπάντας "AC/DC Remasters".









Οι Manowar κυκλοφορούν το τέταρτό τους άλμπουμ, με τίτλο "Sign of the Hammer". Στιχουργικά το άλμπουμ αντλεί την θεματολογία του και απο πραγματικά γεγονότα, με το "Guyana (Cult Of The Damned)" να αναφέρεται στις μαζικές αυτοκτονίες του Τζόουνσταουν της Γουιάνας και το "Mountains" στον πόλεμο του Βιετνάμ.











Οι Motörhead κυκλοφορούν το τρίτο live άλμπουμ τους, με τίτλο "Nö Sleep at All". Ηχογραφήθηκε κατά την εμφάνιση της μπάντας ως πρώτο όνομα στο φεστιβάλ "Giants of Rock" στη Χάμεενλίνα της Φινλανδίας, στις 2 Ιουλίου 1988.









Κυκλοφορεί το δέκατο τρίτο άλμπουμ των Motörhead, με τίτλο "Overnight Sensation"









Οι Kataklysm κυκλοφορούν το έκτο τους άλμπουμ, με τίτλο "Shadows & Dust"









Κυκλοφορεί το ενδέκατο άλμπουμ των My Dying Bride, με τίτλο "A Map of All Our Failures"









