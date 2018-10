Σαν Σήμερα - 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

25 χρόνια απο τον θάνατο του Criss Oliva (Savatage). Οι Skyclad κυκλοφορούν το ντεμπούτο τους "The Wayward Sons of Mother Earth" το οποίο θεωρείται ως το πρώτο folk metal άλμπουμ. Οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν το "Street Survivors", οι Dire Straits το "Making Movies" και ο Bruce Springsteen το "The River". Κυκλοφορίες επίσης απο AC/DC, Nevermore, Cradle Of Filth, Morbid Angel, Yngwie Malmsteen, Kiss και Rolling Stones .









Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το δεύτερό τους άλμπουμ, με τίτλο "12×5". Το άλμπουμ κυκλοφόρησε αποκλειστικά στην Αμερική, προσπαθώντας να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την δημοτικότητα του συγκροτήματος μετά την επιτυχία του πρώτου τους δίσκου. Αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από διασκευές καθώς και απο τρεις συνθέσεις των Mick Jagger και Keith Richards.









Κυκλοφορεί το πέμπτο άλμπουμ των Lynyrd Skynyrd με τίτλο "Street Survivors".





συνέβη το Ronnie Van Zant, ο κιθαρίστας / τραγουδιστής Steve Gaines, η αδελφή του Steve και τραγουδίστρια Cassie Gaines και ο assistant road manager Dean Kilpatrick, βρήκαν τραγικό θάνατο στις φλόγες. Ο ιστορικός αυτός δίσκος είναι ο τελευταίος που ηχογραφήθηκε με το κλασσικό lineup της θρυλικής μπάντας, αφού τρεις μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία τουσυνέβη το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στο οποίο ο τραγουδιστής, ο κιθαρίστας / τραγουδιστής, η αδελφή του Steve και τραγουδίστριακαι ο assistant road manager, βρήκαν τραγικό θάνατο στις φλόγες.





Οι Dire Straits κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ, με τίτλο "Making Movies". Το άλμπουμ σκαρφάλωσε στην κορυφή των chart σε Ιταλία και Νορβηγία, στο Ν ο 19 στι ΗΠΑ και Ν ο 4 στην Μεγάλη Βρετανία. Έγινε πλατινένιο στην Αμερική και δύο φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.









Κυκλοφορεί το πέμπτο άλμπουμ του Bruce Springsteen, το εξαιρετικό "The River". Πρόκειται για το μοναδικό διπλό άλμπουμ του Springsteen και το πρώτο του που σκαρφάλωσε στο Νο1 του Billboard 200 παραμένοντας στην κορυφή επι τέσσερις εβδομάδες.













Οι Kiss κυκλοφορούν το δέκατο πέμπτο τους άλμπουμ, με τίτλο "Hot in the Shade". Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ της Αμερικανικής μπάντας μετά το 1981 και το "The Elder", και ο πρώτος δίσκος με κάποιον άλλον εκτός των Paul Stanley ή Gene Simmons στα φωνητικά με τον ντράμερ Eric Carr να τραγουδάει το "Little Caesar", Είναι επίσης το τελευταίο άλμπουμ των Kiss με τον Eric Carr ο οποίος θα χάσει τη ζωή του δύο χρόνια αργότερα.

Ο Yngwie Malmsteen κυκλοφορεί το όγδοο άλμπουμ του, με τίτλο "Magnum Opus".

Οι Nevermore κυκλοφορούν το τέταρτο album τους, με τίτλο "Dead Heart, in a Dead World"













Οι Morbid Angel κυκλοφορούν το έκτο τους album, με τίτλο "Gateways to Annihilation". Το άλμπουμ είναι πιο αργό σε σχέση με τον προκάτοχό του, "Formulas Fatal to the Flesh", και πιο κοντά στο "Blessed Are the Sick". Για πρώτη φορά στο άλμπουμ συμβάλλει ο Steve Tucker τόσο στιχουργικά, όσο και συνθετικά.









Οι Cradle Of Filth κυκλοφορούν το έβδομο άλμπουμ τους, με τίτλο "Thornography". Πρόκειται για το δεύτερο άλμπουμ της extreme metal μπάντας ως πεντάδα μετά την αποχώρηση του πληκτρά Martin Powell, το τελευταίο με τον ντράμερ Adrian Erlandsson και το μοναδικό με την συμμετοχή του κιθαρίστα Charles Hedger.

Κυκλοφορεί απο τους AC/DC το δέκατο τέταρτο άλμπουμ τους, "Black Ice".

Σκαρφάλωσε στην κορυφή των τσαρτ σε 29 χώρες και ήταν το δεύτερο άλμπουμ σε πωλήσεις για το 2008. Μέσα σε διάστημα δύο μηνών, ο δίσκος είχε πουλήσει πάνω από έξι εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του πούλησε 193.000 αντίτυπα στις ΗΠΑ. Κατά την πρώτη του εβδομάδα ο αριθμός των αντιτύπων έφθασε τις 784.000 και μέχρι το τέλος της χρονιάς είχε αγγίξει τα δύο εκατομμύρια και έγινε δύο φορές πλατινένιος. Στον Καναδά, το "Black Ice" πούλησε 119.000 αντίτυπα κατά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του και 110.000 στην Μεγάλη Βρετανία, ενώ στην Γερμανία οι πωλήσεις του δίσκου ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο για να βραβευθεί τελικά ως πενταπλά πλατινένιος.







Σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο κιθαρίστας και συνιδρυτής των Savatage, Criss Oliva. Στις 03:30 τα ξημερώματα, ενώ ο Oliva οδηγούσε με συνοδηγό την γυναίκα του, Dawn, βόρεια της Tampa της Florida με προορισμό το ετήσιο Livestock Festival, που λάμβανε χώρα στην περιοχή Zephyrhills της Florida, όταν ένα διερχόμενο όχημα διέσχισε το διαχωριστικό του δρόμου, χτυπώντας μετωπικά το αυτοκίνητο του Oliva, σκοτώνοντας τον τριαντάχρονο κιθαρίστα ακαριαία.