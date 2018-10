Σαν Σήμερα - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Γενέθλια σήμερα για τον κιθαρίστα των Angra, Rafael Bittencourt. Οι Death κυκλοφορούν το "Human", οι Led Zeppenin το "Led Zeppenin II", οι Kiss το "Hotter Than Hell", οι Suffocation το ντεμπούτο full-length album τους "Effigy Of The Forgotten" και οι Behemoth το "Zos Kia Cultus (Here and Beyond)"