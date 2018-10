SELEFICE: "This Death Is Back" Documentary + Full Set Live - Σάββατο 10 Νοεμβρίου @ Underground Music Studios

SELEFICE: This Death Is Back

Σάββατο 10 Νοεμβρίου

Underground Music Studios

Εθνάρχου Μακαρίου 17, Περιστέρι (πλησίον σταθμού μετρό Αγ. Αντώνιος)





Είσοδος: 4 ευρώ

(Ποτήρι μπύρα βαρέλι 2,5 ευρώ, ποτό 5 ευρώ)





Ώρα έναρξης: 21:30





Και ενώ οιβρίσκονται ήδη στο στούντιο με μηχανικό ήχου και συμπαραγωγό τον Σάββα Μπετείνη των Acid Death, ηχογραφώντας τη πρώτη δισκογραφική δουλειά μετά την επιστροφή τους, το 4-track mini LP “I Met A God”, κάνουν μια μικρή αλλά σημαντική παύση, για να παρουσιάσουν σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ “Selefice: This Death Is Back” της ομάδας The MVP Project, το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στα Underground Music Studios στο Περιστέρι!Μετά τη προβολή θα ακολουθήσει full set live από το συγκρότημα. Να είστε εκεί για μια 100 % Selefice εμπειρία!Το ντοκιμαντέρ “Selefice: This Death Is Back” πραγματεύεται την πορεία μίας από τις πρώτες doom-death metal μπάντες της χώρας, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ως και σήμερα, 28 χρόνια μετά. Πρωταγωνιστές τα μέλη της μπάντας όπως διαμορφώθηκαν μέσα από την γέννηση του συγκροτήματος, τον θάνατο του και την πρόσφατη αναγέννηση του. Διάρκεια: 40 λεπτά.Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας και για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνθήκη διεξαγωγής του event, έχουν εκδοθεί μόλις 60 (εξήντα) εισιτήρια – αναμνηστικές κάρτες. Προπώληση θα υπάρξει στα δισκοπωλεία Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα), Sirens Records (Νικηταρά 14, Αθήνα) και στα Underground Music Studios από τη Τετάρτη 24 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο inbox της σελίδας των Selefice στο facebook ή της ομάδας The MVP Project.Οι Selefice είναι μια ελληνική metal μπάντα που δημιουργήθηκε το 1990 στην Αθήνα και ανήκε στη θρυλική γενιά της ελληνικής extreme metal σκηνής των αρχών της συγκεκριμένης δεκαετίας, που εμφάνισε συγκροτήματα όπως οι Rotting Christ, Septiflesh, Acid Death, Nightfall, Piranha, Horrified, Septicemia, Epidemic και πολλά άλλα, ενώ μοιράστηκε τη σκηνή με τα περισσότερα από αυτά.Το 1991 κυκλοφόρησε το ομώνυμο demo του συγκροτήματος με 3 κομμάτια , το οποίο πούλησε παγκοσμίως μέσω του tape-trading πάνω από 1000 αντίτυπα. Παράλληλα το συγκρότημα εμφανιζόταν όσο πιο συχνά μπορούσε σε συναυλίες και metal festivals στην Αθήνα κυρίως, ενώ στο τέλος τους 1993 κυκλοφόρησε το μοναδικό του άλμπουμ ως τώρα, το Where Is The Heaven από την ελληνική Molon Lave Records σε βινύλιο και από τη γερμανική Soundphaze International σε cd. Το 1994 και για διάφορους λόγους το συγκρότημα διαλύθηκε άδοξα, αφήνοντας την απορία σε πολλούς οπαδούς του underground για το ποια θα μπορούσε να ήταν η συνέχεια του…Με τα χρόνια οι Selefice απέκτησαν cult status και το Where Is The Heaven θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα από τα διαμάντια της ελληνικής ακραίας σκηνής και ένα άλμπουμ μπροστά από την εποχή του, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που παρά τα 24 σχεδόν χρόνια που πέρασαν από τότε, μεγάλωσαν το όνομα της μπάντας και επιθυμούσαν την επανασύνδεση της…Το 2015 η Floga Records επανακυκλοφόρησε το demo των Selefice σε βινύλιο και cd μαζί με άλλα θρυλικά demo της εποχής, σε μια συλλογή που ονομάστηκε Long Live The Past και περίπου την ίδια εποχή, δύο από τα βασικά και ιδρυτικά μέλη της μπάντας, ο Miltos J. (κιθάρα-φωνητικά) και ο Petros M. (κιθάρα, δεύτερα φωνητικά) ένιωσαν την ανάγκη να ξεπαγώσουν το συγκρότημα και να το επαναφέρουν στο σήμερα. Κάτι που έγινε τελικά πραγματικότητα στο τέλος του 2017 όταν και εντάχθηκαν στο line up, δύο καινούργια μέλη, ο Manos M. στο μπάσο και στα δεύτερα φωνητικά και ο Vaggelis V στα drums, οι οποίοι είναι επίσης μέλη σε μια άλλη θρυλική cult μπάντα της ελληνικής extreme metal σκηνής, τους Necromancy.Το συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει ήδη τα πρώτα live μετά την επιστροφή του παρουσιάζοντας παλιό αλλά και ολόφρεσκο νέο υλικό, η Floga Records μέσα στο 2018 επανακυκλοφόρησε σε cd και βινύλιο το “Where Is The Heaven”, ενώ ήδη βρίσκονται στο studio με μηχανικό ήχου και συμπαραγωγό τον Σάββα Μπετείνη των Acid Death, ηχογραφώντας τη πρώτη δουλειά μετά την επιστροφή τους, το 4-track mini-LP “I Met A God”.Το The MVP Project είναι η προσπάθεια δύο ατόμων να αποτυπώσουν μέσα από τον φακό μίας κάμερας όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους, από την τέχνη και την μουσική έως την κοινωνία και την καθημερινή ζωή. Πρόκειται για ένα πολυμορφικό project το οποίο παρουσιάζεται ως επί το πλείστον μέσω μιας σειράς βίντεο και ντοκιμαντέρ.Το ντοκιμαντέρ “Selefice: This Death Is Back” είναι το πρώτο αυτής της σειράς.