TED NUGENT: Νέο album τον Νοέμβριο. Ακούστε το "The Music Made Me Do It"

"The Music Made Me Do It" tracklist:





CD track listing:

01. The Music Made Me Do It

02. Where Ya Gonna Run To Get Away From Yourself

03. Cocked, Locked & Ready To Rock

04. Bigfundirtygroovenoize

05. I Love Ya Too Much Baby

06. Backstrap Fever

07. I Just Wanna Go Huntin'

08. Fred Bear

09. Sunrize

10. Sunrize Fender (Fender Bass VI Solo)





DVD track listing:

Live At Freedom Hill, Sterling Heights MI

(Feedback intro, affectionately named "Light My Campfire")

01. Star Spangled Banner

02. Baby Please Don't Go

03. Free-For-All

04. Gonzo

05. Paralyzed

06. Wang Dang Sweet Poon Tang

07. Good Friends

(Blues Jam, affectionately named "Blues On The Grill")

08. I Need You Bad

09. Hey Baby

10. I Still Believe

11. Fred Bear

12. Motor City Madhouse

13. Cat Scratch Fever

14. Stranglehold

15. Don't Tread On Me

16. Great White Buffalo









ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τίτλο. Ο διάδοχος του(2014) αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςκαι οι 150 πρώτοι που θα προπαραγγείλουν το άλμπουμ θα το λάβουν υπογεγραμμένο απο τον ίδιο τον Nugent και θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν δωρεάν το ομότιτλο κομμάτι.Τοθα είναι διαθέσιμο σε CD/DVD και θα περιέχει 10 νέα κομμάτια συν την ζωντανή εμφάνιση τουστοστο Michigan.Παρακάτω μπορείτε να δείτε το επίσημο video του ομότιτλουζωντανά ηχογραφημένο τον περασμένο Ιούνιο κατά την διάρκεια της θερινής περιοδείας του μουσικού.