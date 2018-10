TENACIOUS D: Ακούστε το νέο κομμάτι "Making Love"

"Post-Apocalypto" tracklist:

01. Post-Apocalypto Theme

02. Desolation

03. Hope

04. Cave Women

05. Making Love

06. Scientists

07. Take Us Into Space

08. I've Got To Go

09. Fuck Yo-Yo Ma

10. Reunion/Not So Fast

11. Daddy Ding Dong

12. Chainsaw Bazooka Machine Gun

13. Robot

14. March

15. Turd Whistle

16. Colors

17. Who's Your Daddy?

18. Jb Jr Rap

19. Woman Time

20. Save The World

Οιεπιστρέφουν με νέο άλμπουμ και δίνουν στη δημοσιότητα το κομμάτι. Η νέα δισκογραφική δουλειά του διδύμουκαιτιτλοφορείταικαι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις, με τονγια μια ακόμη φορά στα ντραμς.Παράλληλα παρουσιάστηκε το δεύτερο επεισόδιο της ομότιτλης animated σειράς που συνοδεύει την επικείμενη κυκλοφορία, το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.