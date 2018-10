TYPE O NEGATIVE: Έπανακυκλοφορία του "Bloody Kisses" σε τριπλό βινύλιο

"Bloody Kisses" tracklist:





Side A

"Machine Screw"

"Christian Woman"

"Black No. 1 (Little Miss Scare-All)"





Side B

"Fay Wray Come Out And Play"

"Kill All The White People"

"Summer Breeze"

"Set Me On Fire"





Side C

"Dark Side Of The Womb"

"We Hate Everyone"

"Bloody Kisses (A Death In The Family)"





Side D

"3.O.I.F."

"Too Late: Frozen"

"Blood & Fire"

"Can’t Lose You"





Side E

"Suspended In Dusk"

"Black Sabbath" (From The Satanic Perspective)

"Summer Breeze" (Rick Rubin Mix)





Side F

"Christian Woman" (Edit)

"Christian Woman" (Butt-Kissing Sell-Out Version)

"Black No. 1" (Edit)

"Blood & Fire" (Out Of The Ashes Mix)





Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 25 χρόνων απο την κυκλοφορία του εμβληματικούτων, οικαιθα το επανακυκλοφορήσουν σε τριπλό βινύλιο για την Record Store Day / Black Friday στις 23 Νοεμβρίου.Το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα το 1993, θα επανακυκλοφορήσει σε τριπλό πράσινο και μαύρο βινύλιο 180 γραμμαρίων, οπυ θα συμπεριλαμβάνει ένα επιπλέον δίσκο με bonus tracks απο την πρώτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος.Αναμένεται να κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό, 5000 αντιτύπων, αποκλειστικά σε Αμερική και Καναδά.