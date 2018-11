10 χρόνια Day Oof: Σάββατο 1 Δεκεμβρίου @ An Club

10 YEARS DAY OoF.

H γηραιά ήπειρος πέρασε δύσκολες στιγμές. Η οικονομία κατέρρευσε. Η βλακεία κυριάρχησε. Πολλοί προσπάθησαν, λίγοι τα κατάφεραν.Μια μπάντα από την Αθήνα όμως έχει επιβιώσει και έχει χαράξει μια βαθιά ουλή στο κατά τα άλλα όμορφο μουσικό πρόσωπο της χώρας μας…Την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου οιγράφουν ιστορία με ένα επικών διαστάσεων live show για να γιορτάσουν τα 10 χρόνια τους ως συγκρότημα.2 πράγματα για την δισκογραφία τους.Α. “Something to clean up your butt with” 2008 cannoball records.B. “The Vlack Album” 2016 playfalse records.Αυτά....ΠΑΡΕ ΜΑΠΑ ΣΑΠΟΡΤΑΡΕΣ!!1!!Οι Thousand Oaks είναι μια τετραμελής skate punk μπάντα από την Ρώμη, σχηματισμένη το 2015 από τις στάχτες της Ιταλικής skatepunk μπάντας Jet Market(1998-2012). Παίζοντας μαζί για 14 χρόνια στους Jet Market, η εμπειρία τους αναδεικνύεται από το ντεμπούτο δίσκο τους “Monsters Begetting Monsters”, το οποίο δείχνει την κλήση των μελών στο να γράφουν κομμάτια που είναι γρήγορα αλλά και τεχνικά εντυπωσιακά, γεμάτα μελωδίες που μένουν και κάνουν τον κόσμο να ουρλιάζει τους στίχους με γροθιές στον αέρα.Για φανς μπαντών όπως Propagandhi, A Wilhelm Scream, Satanic Surfers, kai Belvedere.Σε μια χώρα, όπου αυτά που έχουν εξηγηθεί μοιάζουν εντελώς ανεξήγητα, η μουσική φαίνεται να είναι η μόνη μορφή επικοινωνίας. Υπό αυτό το όραμα, οι Πέντε Γηραιοί σχηματίζουν μια ορχήστρα για να διαδώσουν τις σκέψεις τους και να επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά κυρίως για να ανακαλύψουν τον εσωτερικό τους εαυτό.Εισιτήριο με των €8Να είσαι εκεί στις 21:00