7-Odds: Κυριακή 2 Δεκεμβρίου Live Release Show w/ SuperPuma και Three Way Plane @ An Club

Τηνοι απολαυστικοί - ευρηματικοί - αντισυμαβατικοίθα μας ξεσηκώσουν παρουσιάζοντας την νέα τους δισκογραφική κυκλοφορία με τίτλο''Special act:DAMAGE 5eΗ γκαράζ / πανκ μπάντα από την Αθήνα, θα μας ''ταξιδέψει'' στις δικές του old-school μελωδίες, οι οποίες σε παραπέμπουν απευθείας σε μικρές ιδιωτικές νεκρολογίες , drive-ins και άλλα σκηνικά λατρείας του μυαλού τους!Αν και στη τελευταία τους δημιουργία ''What Are The Odds?'' αναρωτιούνται, γνωρίζουν πολύ καλά, πως ο μοναδικός τους σκοπός, αντιμαχόμενοι τους τύπους, είναι, να μοιραστούν τις εμπνεύσεις τους με όλους όσους είναι αποφασισμένοι να αρνηθούν να γίνουν ένα ηλίθιο ρομπότ!Μπορείτε να προμηθευτείτε το ''What Are The Odds?'' στα παρακάτω δισκοπωλεία:Off Τhe Record, Ζαχαρίας Δίσκοι CD - Zaharias Records CD, Record House, Vinylmonster.gr, Karma Records, Labyrinth Of Thoughts records, Το Δισκάδικο Vinyl Records / Δίσκοι Βινυλίου Αγορές Πωλήσεις, Mr Vinylios Record Store, Rhythm Records, Syd Records, Joe Records, Lotus records, Music Kitchen, Το Υπόγειο -Δισκοπωλείο, Superfly Records Paris!!