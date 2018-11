ALL VOWS COLLAPSE: Σάββατο 8 Δεκεμβρίου @ An Club

Σάββατο 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ





ALL VOWS COLLAPSE

("Carry the Weight of the World" - Release Live Show)





Special act: SEASONS A.C









STARTS : 21:00 - ADMISSION : 8 EURO

Πέρασαν 3 χρόνια από την κυκλοφορία του ομώνυμου EP τους και οισας προ(σ)καλούν το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, στην πρώτη επίσημη live παρουσίαση της νέας full-length κυκλοφορίας τους με τίτλο "Carry the Weight of the World" !Μαζί τους θα εμφανιστούν οιγια να είμαστε σίγουροι πως η σκηνή θα πάρει φωτιά απο την αρχή.Οιείναι μια μοντέρνα metal-hardcore μπάντα με έδρα την Αθήνα που από το 2012 όπου και δημιουργήθηκε, έχει συμμετάσχει σε πολλά μουσικά events μαζί με εγχώριες και ξένες μπάντες του είδους (Hatebreed, Madball, Architects, Stick To Your Guns, The Ghost Inside κτλ).ALL VOWS COLLAPSE – FACEBOOK PAGEALL VOWS COLLAPSE – BANDCAMP PAGEALL VOWS COLLAPSE – ‘’CARRY THE WAIT OF THE WORLD ‘’ ALBUM TEASER VIDEOALL VOWS COLLAPSE – SAIL AWAY LYRIC VIDEOΟιείναι ένα 5μελές melodic hardcore punk συγκρότημα από την Αθήνα (ηλικίες 23-27). Το συγκρότημα είναι ενεργό από τις 01/03/2015 όπου πραγματοποίησε το πρώτο headline show στην Αθήνα.Έπειτα ακολουθήσαν αρκέτες εμφανήσεις σε Αθήνα και επαρχία με αφορμή το πρώτο EP ‘’4’’ συμπεραμβαλομένων αλλά 2 headline shows όπως επίσης με αρκετά εξωτερικά ονόματα όπως The Amity affliction,CALIBAN,Deez Nuts κ.α.Το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει αλλά 2 digital singles (BLACK,Petrichor) τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο αυτοχρηματοδοτούμενο Full length album το 2019.SEASONS AC - BLACK(Official music video)SEASONS AC - Petrichor(Official music video)SEASONS AC - 4 (Full length stream)SEASONS AC - Facebook PageSEASONS AC - BandcampSEASONS AC - Spotify