ELECTRIC WIZARD: Επιστρέφουν τον Φεβρουάριο στην Αθήνα

Οι 3 Shades of Black και η Temple Productions παρουσιάζουνζωντανά στην Αθήνα(Πειραιώς 117, Αθήνα)ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:• Περιορισμένη προπώληση:• Προπώληση:• Ταμείο:ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:[Η προπώληση μέσω του viva.gr και του δικτύου καταστημάτων του έχει ξεκινήσει - Η έναρξη προπώλησης στα δισκοπωλεία θα ανακοινωθεί σύντομα]• Τηλεφωνικά στο 11876• Reload Stores• Seven Spots• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores• WIND• Viva Kiosks (Συνταγμα & Τεχνόπολις)• Yoleni’s Greek Gastronomy center (Σόλωνος 9, Αθήνα, τηλ.: 2122223623 - www.yolenis.com • Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/piraeus-117-academy/electric-wizard ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Οι άρχοντες του τρόμου, προπάτορες αυτού που ονομάζουμε doom-stoner, ένα εκ των σημαντικότερων σχημάτων του γενικότερου heavy rock στερεώματος, οι Βρετανοί τιτάνες Electric Wizard, επιστρέφουν εμφατικά στην Ελλάδα το 2019 με ένα exclusive show στο Piraeus Academy της Αθήνας. Με ηχητικές εντάσεις που λιώνουν εγκεφάλους, μπάσα που κάνουν τη γη να ραγίζει, fuzz guitars που διαβρώνουν την αντίληψη του χωροχρόνου, και μια horror αισθητική που σχεδόν βίαια γεννά μνήμες από μια άλλη εποχή, πνιγμένο σε καπνό, σκότος και ξεραμένο αίμα, το καταραμένο κουαρτέτο - φαινόμενο από τη Μεγάλη Βρετανία είναι και πάλι εδώ, προσφέροντας ένα ντουζ αλήθειας σε κάθε αδύναμο ακροατή και κάθε απροετοίμαστη ψυχή. Prepare yourselves for Electric F***in' Wizard!LINKS:• Electric Wizard: www.electricfuckinwizard.com • 3 Shades of Black: www.3shadesofblack.net • Temple Athens: www.thetemple.gr • Piraeus 117 Academy: www.facebook.com/Academy117