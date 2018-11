FOOL IN THE BOX: Κυριακή 25 Νοεμβρίου @ Bad Tooth

FOOL IN THE BOX

LIVE @ BAD TOOTH!

(Κακουργοδικείου 6, Μοναστηράκι, Αθήνα)





Κυριακή 25 Νοεμβρίου

Έναρξη: 21:30





Ελεύθερη Είσοδος / Ελεύθερη Συνεισφορά

-After DJ Party-





BAD TOOTH

Οιέρχονται για πρώτη φορά στο stage τουγια να παρουσιάσουν κομμάτια τόσο από τον τελευταίο τους δίσκο, όσο και από όλες τις προηγούμενες δουλείες τους σε ένα live που σιγουριά περιμένουμε με ανυπομονησία!Με πάνω από 10 χρόνια ενεργή συμμέτοχη στη μουσική της πόλης, αμέτρητα Live σε όλα τα stage και 3 δίσκους στη πλάτη, οι Fool In The Box δεν είναι πια ένα κρυφό μυστικό!Ιδιαίτερες μελωδικές γραμμές συνοδευόμενες από δυνατούς και εναλλασσόμενους ρυθμούς, ένταση και ενέργεια που ξεχωρίζει, 90’s καταβολές προσαρμοσμένες στο σήμερα, και κυρίως το δέσιμο και η αυθεντικότητα τους στις live εμφανίσεις τους είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που τους κάνουν ξεχωριστούς.Έχοντας μαζί τους τον τελευταίο τους δίσκο που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες και σε βινύλιο, με τη συμμέτοχή μάλιστα στο artwork του, του μεγάλου Matt Mahurin (Metallica, Alice In Chains, Soundgarden, Tom Waits ,Ozzy, Muse…) οι Fool In The Box την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, στο stage του Bad Tooth σε ένα live όπως αυτοί ξέρουν.Let’s Play With… Fools!!Fool In The Box:*****Ένα δόντι "κακό" / σάπιο / χαλασμένο φύτρωσε στο κέντρο της Αθήνας. Σε ένα από τα πιο ανήσυχα και πολυσύχναστα μέρη του Ψυρρή, στην οδό Κακουργιοδικείου δημιουργήθηκε το Bad Tooth. Ένα bar που ανοίγει κάθε μέρα αργά το απόγευμα και κλείνει νωρίς το πρωί. Ποτάδικο κανονικό, για μη κανονικά παιδιά και μουσικές.Punk, Psych Rock, Surf, Post-Punk, New Wave, Dark Wave, EBM, Garage, Rockabilly, και άλλα... Με πολλούς εναλλασσόμενους DJ's, με καλό αλκοόλ και ήχο, με άτακτα live και άλλα δρώμενα, το Bad Tooth ήρθε με σκοπό να προβάλλει σκληρές μουσικές και ήχους, αισθητικές, τρόπο και στάση ζωής που συχνά ονομάζονται "υποκουλτούρες".Bad ToothSubcultural BarΚακουργοδικείου 6, Μοναστηράκι