FULL HOUSE BREW CREW: Lyric video για το νέο κομμάτι "Another Life"

Μετά το "Hollow God" οι Full House Brew Crew δίνουν ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ τους "Me Against You". Πρόκειται για το κομμάτι "Another Life" το οποίο μπορείτε να ακούσετε μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.