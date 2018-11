MAGNUM: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου @ Gagarin 205 w/GypsyRose

MAGNUM LIVE IN ATHENS

Σαράντα πέντε χρόνια γόνιμης καριέρας και albums ορόσημα του hard rock ήχου των 80s καθιστούν τους Magnum ως ένα από τα πλέον επιδραστικά και αγαπημένα συγκροτήματα αυτής της περιόδου και ένα χρόνιο απωθημένο των Ελλήνων οπαδών τους.Μονίμως κατοικοεδρεύοντες στα παγκόσμια charts από το τέλος της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα (το πλέον πρόσφατο album τους 'Lost on the Road to Eternity' άνοιξε στο Νο 1 του Βρετανικού Indie Chart και κατέλαβε υψηλές θέσεις παγκοσμίως), οι Magnum δίκαια θεωρούνται θρύλοι της hard/heavy μουσικής.Ορμώμενοι από τα Midlands της Βρετανίας, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους album 'Kingdom Of Madness' το 1978, ακολουθούμενο αμέσως από το 'Magnum II' του 1979 και το πρώτο τους live album 'Marauder' το 1980, περιοδεύοντας ασταμάτητα μαζί με συγκροτήματα όπως οι Def Leppard, Blue Oyster Cult και Judas Priest. Το 1982 έφερε το τρίτο τους studio album 'Chase The Dragon' ανεβάζοντάς τους για πρώτη φορά στο Βρετανικό Top-20 ενώ τα τρία επόμενα 'The Eleventh Hour' (1983), 'On A Storyteller's Night' (1985) και 'Vigilante' (1986) κατάφεραν ανάλογη επιτυχία. Ήταν, όμως, το EP 'Wings Of Heaven' του 1988 που έγινε χρυσό, κατέκτησε το Νο 5 του Βρετανικού chart και γέννησε τρία top-30 singles, 'Day Of No Trust', 'Start Talkin' Love' και 'It Must Have Been Love'. Μετά από αυτό, οι Magnum κατέκτησαν τα μεγαλύτερα stages όπως το Hammersmith Odeon και τα φεστιβάλ του Reading και του Donington.Το 1990 το 'Goodnight to L.A.' έφτασε μέχρι το Top-10 και έφερε το top-40 single 'Rocking Chair' και shows στο Wembley και το NEC. Από το 1991 έως και το 1994, κυκλοφόρησαν τα 'the Spirit', 'Sleepwalking', 'Keeping the Nite Light Burning' και 'Rock Art', ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους και την έναρξη της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους, από την οποία δημιουργήθηκε το live album 'The Last Dance' (1996)Το 2001, οι Magnum επαναδραστηριοποιήθηκαν και το 2002 έφερε το 'Breath Of Life' album και το 2004 το 'Brand New Morning' και μέσα από αυτό, το 'Livin' The Dream' live album (2006). Συνέχισαν ακάθεκτοι με τα 'Princess Alice and the Broken Arrow' (2007), 'Into the Valley Of The Moon King' (2009), 'The Visitation' (2011), 'On The 13th Day' (2012), 'Escape From The Shadow Garden' (2014), 'Sacred Blood Divine Lies' (2016) και το πλέον πρόσφατο, εξαιρετικό 'Lost On The Road To Eternity' (2018).