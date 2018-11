PRAYING MANTIS: Σάββατο 2 Μαρτίου @ The Crow Club

PRAYING MANTIS LIVE IN ATHENS

Ένα από τα πλέον ιστορικά Βρετανικά συγκροτήματα της Χρυσής Εποχής του New Wave of British Heavy Metal, θα βρίσκεται στην Αθήνα και τοστις, για το πρώτο headline show τους στη χώρα μας!Φέρνουν μαζί τους το εξαιρετικό, νέο album τους “Gravity” και όλα τα anthems που τους καθιέρωσαν στις καρδιές των φίλων τους παγκοσμίως.H ηλεκτρονική προπώληση ξεκίνησε μέσω του www.123tickets.gr με μία αποκλειστική Early Bird προσφορά:Μέχρι την Κυριακή 4 Νοεμβρίου και ώρα 23:59,ειδική τιμή προπώλησηςχωρίς χρέωση μεταπωλητή (handling fee).Ειδικά για το συγκεκριμένο show, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού,λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας τουθα διατεθεί αυστηρά περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.The Crow Club (Σινώπης 27, Αθήνα)Πόρτες: 20:00Προπώληση:Οnline: www.123TICKETS.gr . Μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 5 Νοεμβρίου -(χωρίς χρέωση μεταπωλητή)Φυσικά σημεία: Τιμές και σημεία θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρεςΌλα τα σημεία προπώλησης θα διαθέτουν φυσικά, συλλεκτικά εισιτήρια.Τιμή εισιτηρίου: Early Bird:(Μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 4 Νοεμβρίου - χωρίς χρέωση μεταπωλητή)ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210.62 31 077 | info@fairplay.gr Παρά το ότι υπήρξαν μέρος του NWOBHM κινήματος, οι Praying Mantis, ακολούθησαν μια διαφορετική πιο μελωδική μουσική πορεία από τα υπόλοιπα συγκροτήματα του ρεύματος.Δημιουργήθηκαν από τους αδερφούς Tino και Chris Troy το 1974. Όπως και τα περισσότερα συγκροτήματα του ρεύματος, ηχογράφησαν για πρώτη φορά στα Neal Kay’s Soundhouse Recording Studios και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP με τίτλο Soundhouse Tapes το 1979.Η πρώτη αναγνώριση ήρθε με τη συμμετοχή τους στις περιοδείες των Iron Maiden και του Ronniw Montrose και το τραγούδι τους “Captured City” συμπεριελήφθη στη συλλογή Metal for Muthas. Αυτή τους η προβολή τους έφερε το πρώτο συμβόλαιο με την Arista και το πρώτο τους και πλέον δημοφιλές album “Time Tells No Lies” κυκλοφόρησε το 1981. Μετά από προβλήματα με το management αλλά και αλλαγές μελών, οι Praying Mantis έχασαν το συμβόλαιό τους με την Arista αλλά και το επόμενο με την Jet Records με την οποία κυκλοφόρησαν μόνο 2 singles χωρίς επιτυχία με αποτέλεσμα τη διάλυσή τους αλλά και την κυκλοφορία ενός ακόμη single (“Cheated”) που έφτασε μέχρι το Νο 69 του Βρετανικού singles chart.Ωστόσο, οι Praying Mantis, διατηρούσαν ένα ισχυρό fan base στην Ιαπωνία και όταν οι αδερφοί Troy, έστω και προσωρινά, σχημάτισαν ξανά το συγκρότημα για μία περιοδεία το 1990, η ανταπόκριση τους έπεισε να ανασχηματιστούν για τα καλά. Η περιοδεία αποτυπώθηκε στο live album “Live at Last” και το επόμενο album “Predator in Disguise” κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά. Ακολούθησαν albums όπως το “The Best Of Praying Mantis” και “Sanctuary” τα οποία σημείωσαν αρκετά μεγάλη επιτυχία και το συγκρότημα συνεχίζει με συνεχείς κυκλοφορίες μέχρι και σήμερα και το πλέον πρόσφατο album τους “Gravity” (2018).Tino Troy – Lead Guitar/VocalsChris Troy – Bass Guitar/VocalsAndy Burgess – Leag Guitar/VocalsJohn “Jaycee” Cuijpers – VocalsHans in’t Zandt – Drums/precussions/vocals