ROCK BLOOM FEST: 30 Νοεμβρίου @ An Club με Cosmonuts, Vonavibe, The WaterStriders και The Fantastic Terrors

Vonavibe





Την, οι Cτέσσερις ανόμοιες μεταξύ τους μπάντες θα μας βυθίσουν στον δικό τους υπέροχο κόσμο, με μοναδικό όχημα τις ποικίλες εκφάνσεις της ροκ!(oldschool blues/ psychedelic rock/ funk/ progressive/ post rock)(heavy / rock)(alternative/ indie rock/ garage)(heavy blues/ punk/ dirty metal/ rock n’ roll)Entrance 6eDoors 20:30 - Starts 21:00Ένας καινούριος ήχος από τα παλιά στο An club!Το πρώτο τους EP με τίτλο HolidaysinAndromeda που παρουσίασαν στην Αθήνα το Μάιο, έχει επιρροές από oldschool μπλουζ, ψυχεδελικό rock και funk μέχρι πιο σύγχρονο progressive και postrock, κάτι που επιβεβαιώνει μια ακρόαση του “HopeNonetheless”. Οι Cosmonuts ξεκινούν τις χειμερινές τους live εμφανίσεις με την Αθήνα και το AnClub, στα Εξάρχεια.Πρόκειται για μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 2013 στα Χανιά της Κρήτης, όπου και ξεκίνησε παίζοντας σε τοπικά lives και φεστιβάλ και γράφοντας τα πρώτα τους κομμάτια. Ο Δημήτρης Καπουράνης, ο Παντελής Κιάσσος, τα αδέρφια Πέτρος και Γιάννης Πανηγυράκης και ο Χρήστος Κλαριδόπουλος, όλοι με διαφορετικά καλλιτεχνικά backgrounds, που δένουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, συνδυάζοντας τους Beatlesκαι τον Hendrixμε τους PorcupineTreeκαι τους Mogwai. Αγαπούν το ζεστό αναλογικό ήχο, τη ζωντάνια της συναυλίας και της live ηχογράφησης, τα χρώματα και τις εικόνες της μουσικής.Στις 30 Νοεμβρίου θα είναι στο AnClub μαζί με τους WaterStriders, Vonavibeκαι FantasticTerrors, με το “HolidaysinAndromeda” αλλά και νέο υλικό από το δίσκο που ετοιμάζουν.· Listen to “Holidays in Andromeda”:***Οι Vonavibe είναι ένα heavy rock συγκρότημα από την Αθήνα, το οποίο δημιουργήθηκε το 2015. Tτο συγκρότημα αποτελείται από τον Διονύση Κλάδη στη φωνή και κιθάρα,τον Αλέξανδρο Χέλμη στο μπάσο και backing vocals και τον Γιώργο Ανδριανό στα drums. Οι Vonavibe έχουν επιτύχει αρκετές διακρίσεις όπως: 1η θέση στο Global Battle of the Bands 2015, 1η θέση στο Battle of the Bands της Panik Records επιτυγχάνοντας έτσι την πρώτη τους μεγάλη δισκογραφική συμφωνία. Δύο μήνες αργότερα η μπάντα κατέκτησε πάλι την 1η θέση στο "Road to DesertFest" που πραγματοποιήθηκε στο Street Mode Festival στη Θεσσαλονίκη, κερδίζοντας μια θέση στο DesertFest του 2018 στο Βερολίνο.Τον Οκτώβριο του 2015 οι Vonavibe κυκλοφόρησαν ένα E.P, με τίτλο VOL.I, που περιέχει τρία original κομμάτια.Τρία χρόνια αργότερα η μπάντα κυκλοφόρησε το πρώτο της επίσημο single με τίτλο "Come Undone" μέσω της Panik Records. Το single ήταν επίσης το πρώτο music video του συγκροτήματος, σκηνοθετημένο από τον Γιάννη Μαργετουσάκη, το οποίο έλαβε θετικές κριτικές τόσο από τον Τύπο όσο και από το κοινό. Αυτόν το καιρό η μπάντα γράφει για το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στην επόμενη χρονιά.Facebook page:Instagram page:Come Undone official music video:Run n' Hide live video:***Οι The Water Striders είναι ανερχόμενη μπάντα αγγλόφωνης alternative/indie rock και garage μουσικής και αισθητικής. Βάση τους η Αθήνα. Είναι ενεργοί εδώ και τέσσερα χρόνια, ταράσσοντας την πρωτεύουσα με πολλά ξεσηκωτικά κιθαριστικά live και παράλληλα ηχογραφώντας και προωθώντας τα δικά τους κομμάτια. Αποτελούνται από τέσσερα μέλη (Μάνος (immanic) κιθάρα/φωνή, Κατερίνα/μπάσο, Αργύρης/κιθάρα/δεύτερα φωνητικά, Στάθης/ντραμς).Πριν δυο χρόνια οι WaterStriders ήταν φιναλίστ στο CU on stage της Vodafone. Πρόσφατα παραχώρησαν συνέντευξη στην ραδιοφωνική εκπομπή του Δευτέρου προγράμματος της ΕΡΤ «Ροκ Συναναστροφές» (Ιούλιος 2017), ενώ ακολούθησε και ένα πολύ δυνατό livejam (Φεβρουάριος 2018) στο στούντιο της ΕΡΤ όπου παρουσίασαν τα κομμάτια τους και έδωσαν συνεντεύξεις στο ΕΡΤ sessions. Το 2017 επιλέχθηκαν στην τελική δεκαπεντάδα για συμμετοχή στο RiverPartyFestival στο Νεστόριο της Καστοριάς, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Τον Μάιο 2018 έκαναν μια εκρηκτική εμφάνιση στο mobetter (Αθήνα) με πολλά δικά τους κομμάτια, διασκευές, και happenings.Τον Ιούλιο 2018 ακολούθησε η πρόσκληση στο 10ο rockfestival Καραθώνα, στο Ναύπλιο, στην παραλία Καραθώνα, παίζοντας μουσική μέχρι τις 2 το πρωί! Στο ιστορικό ΑΝ οι WaterStriders θα παίξουν πολύ δυνατές μουσικές και θα προ(σ)καλέσουν το κοινό με πολλές εκπλήξεις! Παράλληλα η μπάντα έχει αρχίσει την ηχογράφηση αυτού που θα αποτελέσει τον πρώτο της δίσκο, μεγάλο μέρος του οποίου θα παρουσιάσουν ζωντανά στις 30 Νοεμβρίου 2018. Σας περιμένουν τότε για να σας ξεναγήσουν στα ιδιαίτερα ηχητικά τους τοπία.Μπορείτε να ακούσετε μουσική των TheWaterStriders στο***Οιμας συστήνονται δηλώνοντας:«Κάτι μας συνέβη όταν ακούσαμε στην εφηβεία τραγούδια των Misfits από τους Metallica και έκτοτε παίζουμε μαζί. Χωριζόμασταν για μήνες, λόγω σπουδών, δουλειάς και ταξιδιών, αλλά πάντα ξαναβρισκόμασταν για να ξαναπαίξουμε τις διασκευές των ηρώων μας, αλλά και για το δικό μας μείγμα από πρωτόγονο punk, βαρύ blues, βρωμιάρικο metal και εκσυγχρονισμένο rock ‘n’ roll. Η ιστορία μας μοιάζει με αυτές των εκατοντάδων ελληνικών συγκροτημάτων, που με φοβερή αγάπη για την μουσική ιδρώνουνε στα προβάδικα επί δεκαετίες. Από την άλλη, η μουσική μας δεν μοιάζει μ’ αυτές που θα κρυφάκουγες συχνά στο διπλανό στούντιο. Ίσως γιατί ένας από ‘μας δεν μπορεί να παίξει οτιδήποτε άλλο. Ε, Μανώλη;»Το τριμελές συγκρότημα από την Αθήνα έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το πρώτο του video για το κομμάτι “TheYodeler”, το οποίο προορίζεται για την μία πλευρά του πρώτου 7”, σε ηχοληψία και παραγωγή του JohnMcris (a.k.a. Satrigiannis). Παράλληλα, ο Δημήτρης Σκλιβάγκος (κιθάρα), ο Μανώλης Γεωργακάκης (φωνή και μπάσο) και ο Αλέξανδρος Τζάννες (τύμπανα) ήδη ηχογραφούν το επερχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ με τίτλο “Feelin’ TheDeltaPunk”. Στις ζωντανές τους εμφανίσεις, ο έμπειρος Σταύρος Δακτυλάς αναλαμβάνει θέση πίσω από τα τύμπανα, για γίνει χείμαρρος στο Δέλτα όπου συναντώνται το punk με τα blues.Το video είναι διαθέσιμο στο κανάλι των TheFantasticTerrors στο Youtube.Μπορείτε να παρακολουθείτε την επικαιρότητα του συγκροτήματος στην σελίδα του στο Facebook.