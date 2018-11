ROTTING CHRIST: Οι λεπτομέρειες του νέου album

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι λεπτομέρειες του νέου άλμπουμ των Rotting Christ. Η επερχόμενη δισκογραφική δουλειά του ελληνικού συγκροτήματος τιτλοφορείται "The Heretics", ενώ η κυκλοφορία του προγραμματίστηκε απο την Season of Mist για τις 15 Φεβρουαρίου 2019.





Το "The Heretics" αποτελείται απο 10 νέα κομμάτια τα οποία μπορείτε να δείτε παρακάτω

"The Heretics" tracklist:

1. In The Name of God,,,

2. Ветры злые (Vetry Zlye)

3. Heaven and Hell and Fire

4. Hallowed Be Thy Name

5. Dies Irae

6. Πιστεύω

7. Fire God and Fear

8.The Voice of the Universe

9. The New Messiah

10. The Raven (by Edgar Alan Poe)