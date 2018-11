Time Collapse, New Past, Egoera: Σάββατο, 24 Νοεμβρίου @ BUMS

Time Collapse / New Past / Egoera live at BUMS

Time Collapse

New Past

Egoera

Οι, οικαι οιμοιράζονται την σκηνή του BUMS τογια μια ιδιαίτερη progressive / post βραδιά!Διεύθυνση: Ακαδημίας 98-100Είσοδος: 5€ (με μπύρα)Πόρτες: 21:00Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1948140108633886 Οι Time Collapse είναι ένα μοντέρνο progressive σχήμα με έδρα την Αθήνα, το οποίο ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2014 από τους Χρήστο Cahill Πολίτη (Φωνητικά-Κιθάρα), Νίκο Λεκάνη (Κιθάρα), Σταύρο Μαρίνο (Πλήκτρα – Sound Design), Γιάννη Κιούση (Μπάσο). Το line up της μπάντας έκλεισε με την προσθήκη του Μπάμπη Αμοιρίδη (Drums), ο οποίος μπήκε στη μπάντα τον Φεβρουάριο του 2015. Έκτοτε, οι Time Collapse ασχολούνται αποκλειστικά με την δημιουργία δικού τους υλικού με σκοπό την κυκλοφορία μιας σειράς από EPs και LPs. Ο ήχος τους είναι επηρεασμένος τόσο από συγκροτήματα της σύγχρονης Progressive Rock/Metal σκηνής (Tool, Opeth, Haken, Perfect Circle, Porcupine Tree κ.α.), όσο και από Progressive Rock συγκροτήματα της δεκατίας του 70 (Rush, Camel, Eloy, King Crimson κ.α.).Το Μάρτιο του 2015, οι Time Collapse μπήκαν στο στούντιο για την ηχογράφηση του πρώτου τους δίσκου με όνομα “Night to Day”. Η ηχογράφηση, η μίξη και το Mastering του δίσκου έλαβε χώρα στο στούντιο SoundAbuseProduction, υπό την επιμέλεια του Psy Con (session κιθαρίσταs των SepticFlesh και ιδρυτικό μέλος της Industrial Metal μπάντας Nyne). Μετά από μια σειρά απρόοπτων καθυστερήσεων λόγω βεβαρημένου προγράμματος των μελών, τον Δεκέμβρη του 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραγωγής του δίσκου, ενώ η digital κυκλοφορία του δίσκου πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου του 2017.E-mail: timecollapseband@gmail.com Bandcamp: https://timecollapseofficial.bandcamp.com/ Facebook: https://www.facebook.com/pg/TimeCollapseOfficial YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCf0ScJyAdD3ke56TQluKjTQ Οισχηματίστηκαν το 2013 σαν ένα instrumental progressive rock σχήμα. Μετά από 3 χρόνια αλλαγών στη σύνθεσή τους, αποκτούν φωνή και μπαίνουν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλοΗ επόμενη χρονιά μπαίνει δυναμικά για τους New Past, μιας και δείγματα του δίσκου ακούγονται σε ραδιόφωνο και social media. Η συμμετοχή τους σε συναυλίες και φεστιβάλ εντείνονται, ενώ τον Δεκέμβρη κυκλοφορεί και επίσημα το ντεμπούτο τους, λαμβάνοντας πολλά θετικά σχόλια από τον Τύπο.Μετά και από την παρουσίασή του “State of Falling” στις αρχές του 2018, το κουαρτέτο από την Αθήνα συνεχίζει τη δυναμική παρουσία του σε μικρές και μεγαλύτερες σκηνές, κερδίζοντας όλο ένα και περισσότερους οπαδούς.E-mail: newpast.band@gmail.com Bandcamp: https://newpast.bandcamp.com/ Facebook: https://www.facebook.com/NewPast.band/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCs3x5B1Yg2zpHYp7XbJnU5Q? Οι Egoera είναι μία 3-μελής instrumental rock μπάντα με στοιχεία από την post rock σκηνή. Δημιουργήθηκαν το 2013 και έχουν έδρα την Αθήνα. Από τότε έχουν κυκλοφορήσει ένα demo δύο κομματιών και το single κομμάτι τους “Virtues” συνοδευόμενο από το επίσημο βίντεο κλιπ του. Αυτόν τον καιρό, ετοιμάζονται να ηχογραφήσουν το ντεμπούτο άλμπουμ τους.Instagram: https://instagram.com/egoeraband Bandcamp: https://egoera.bandcamp.com Facebook: https://facebook.com/egoeratheband YouTube: https://youtube.com/user/egoeratheband