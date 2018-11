A PERFECT CIRCLE: Ακούστε τη διασκευή τους στο "Dog Eat Dog" των AC/DC

Οι Perfect Circle διασκεύασαν το "Dog Eat Dog" των AC/DC το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω. Η εν λόγω εκδοχή των Billy Howerdel και Maynard James Keenan κυκλοφόρησε ως B-Side με το 7'' single "So Long, And Thanks For All The Fish".