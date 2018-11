BATTLE OF THE BANDS: Leg 2 - Κυριακή 2 Δεκεμβρίου @ Eightball

BATTLE OF THE BANDS 2018-19

Leg 2

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, Eightball (Πίνδου 1, Λαδάδικα)

Oι πόρτες ανοίγουν στις 20:30 / Η συναυλία ξεκινάει στις 21:00

Είσοδος (με μπύρα): 6€





Line-up:

B.B. TUNES

HEALING ACID

NIGHT TRAINS

WICKED SKY

WIZARDS OF REALITY









* Tα συγκροτήματα που συμμετέχουν, ερμηνεύουν 6 κομμάτια το καθένα (δικά τους ή και διασκευές).

** Οι 2 νικητές της βραδιάς θα προκύψουν από ψηφοφορία στην οποία συμμετέχει το κοινό.

*** Δηλώσεις συμμετοχής για την κάθε βραδιά πραγματοποιούνται στο jnegris@otenet.gr και το 6944 59-75-05.





*********

B.B. TUNES

HEALING ACID

NIGHT TRAINS

WICKED SKY

WIZARDS OF REALITY









Λίγα λόγια για τα συγκροτήματα:Οι B.B. Tunes είναι μια παρέα που βρέθηκε πριν από 4 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας ο καθένας τις δικές του εμπειρίες και τα δικά του μουσικά ακούσματα. Η πρώτη γνωριμία έγινε τότε και χρειάστηκε να περάσουν 4 χρόνια, ώστε να ωριμάσουν οι συνθήκες και να σμίξουν μουσικά.Έτσι λοιπόν, πριν από μερικούς μήνες ξεκίνησαν να παίζουν blues κομμάτια, βάζοντας ο καθένας τις δικές του ιδέες και έχοντας οδηγό τον αυτοσχεδιασμό και την αγάπη για τη μουσική.Αυτοί είναι, λοιπόν, οι B.B. Tunes, με τους Σωτήρη Καρβούνη (κιθάρα - φωνητικά), Πάρη Σταματιάδη (κιθάρα – φωνητικά), Γιάννη Χατζηαράπη (μπάσο) και Σάββα Καραγιαννίδη (drums).Οι Healing Acid είναι μια alternative/heavy metal μπάντα με έδρα τη Λαμία. Δημιουργήθηκαν τον Σεπτέμβρη του 2016, από μια παρέα φοιτητών με παρόμοια ακούσματα και αγάπη για τη μουσική και αυτά που προσφέρει. Τον Δεκέμβρη του 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο τους κομμάτι “Hear Me Roar” και το καλοκαίρι του 2017 το single “Disaster”.Τον τελευταίο καιρό δουλεύουν πάνω στο επερχόμενο LP τους. Έχουν εμφανιστεί σε μουσικές σκηνές του Βόλου και της Λαμίας. Πρόσφατα τα μέλη τους βρέθηκαν στον ραδιοφωνικό σταθμό “Ακρόαμα 99,8” και παρουσίασαν ένα acoustic project για πρώτη φορά.Η σύνθεση της μπάντας είναι:Γιάννης Αλιτσκόλης - φωνήΔημητρης Δρίβας - ρυθμική κιθάραΣταύρος Μπασικετόπουλος - lead κιθάραΔημήτρης Μπίζας - μπάσοΓιάννης Χαντζόγλου - ντράμςΟι Night Trains είναι μια rock μπάντα από την Κοζάνη. Πήραν μέρος στις ακροάσεις του περσινού Schoolwave και συμμετείχαν στην προηγούμενη περίοδο του Battle of the Bands. Έχουν παίξει σε φεστιβάλ και μουσικές σκηνές.Τα μέλη είναι:Σόνια Κωνσταντινίδου - τραγούδιΓιάννης Κουτσονάνος - μπάσοΣτέργιος Διάφας – κιθάρα & φωνητικάΘοδωρής Παπαβασιλείου - πλήκτραΒασίλης Λιάνας - τύμπαναΟι Wicked Sky σχηματίστηκαν από δύο φίλους στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Το αρχικό σχήμα περιλάμβανε ντραμς και κιθάρα/φωνή, ενώ σύντομα προστέθηκαν και δεύτερη κιθάρα και μπάσο. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μετακομίσεων και επιστροφών για επαγγελματικούς λόγους, οι κιθάρες έγιναν τρεις, ενώ το συγκρότημα ολοκληρώθηκε με τον ερχομό τραγουδίστριας, η οποία έδωσε το ύφος που χρειάζονται τα τραγούδια για να αποδοθούν, όπως τα εκτέλεσαν οι δημιουργοί τους.Το μουσικό στυλ του συγκροτήματος κινείται στα πλαίσια του hard rock/heavy metal παίζοντας συνθέσεις συγκροτημάτων όπως AC/DC, Iron Maiden, Metallica, Guns N’ Roses, Judas Priest και άλλα.Η σύνθεση είναι:Βασιλεία (φωνητικά)Γιάννης (τύμπανα)Χρήστος (μπάσο)Κώστας, Παναγιώτης και Γιώργος (κιθάρες)Οι Wizards of Reality είναι μια heavy rock μπάντα που δημιουργήθηκε από τη μεγάλη αγάπη για τους Black Sabbath στην κλασική σύνθεσή τους με τον Ozzy Osbourne στα φωνητικά. Το συγκρότημα αποτίνει φόρο τιμής στους θρύλους του heavy rock, ερμηνεύοντας κλασικές συνθέσεις από το σύνολο της δισκογραφίας τους με τον Ozzy.Τα μέλη είναι:Θανάσης Βαρσαμάς - τραγούδιΓιώργος Γρηγοριάδης - κιθάραΣτέφανος Αποστολόπουλος - κιθάραΑργύρης Δημόπουλος - μπάσοΓιάννης Μπουτσιούκης - τύμπαναΠερισσότερες πληροφορίες:Έπαθλα Νικητών:Τα δώρα που θα κερδίσουν τα γκρουπ που θα συμμετάσχουν στον Τελικό του Battle of the Bands 2018-19, είναι:• ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΔΗΣ / LABYRINTH OF THOUGHTS RECORDSΔωρεάν mastering.• ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑΠροσφορά ενισχυτής AG10 της Aroma, μπαταρίας και ρεύματος, για κιθάρα, κινητό, tablet κ.ά.• REVOLVER STUDIODemo 4 τραγουδιών.• JAM STUDIOΗχογράφηση μιας ημέρας.• NOWHERE STUDIO8ωρη παροχή υπηρεσιών για πρόβες.• VALVE STUDIOΗχογράφηση 10 ωρών.• ONE TWO SIX CLOTHINGΠροσφορά 50 t-shirts με τυπωμένο το λογότυπο της μπάντας σε μια όψη και ένα χρώμα.