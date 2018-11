CULT OF THE AMPS vol. I: Παρασκευή 11 Ιανουαρίου @ Gagarin 205

CULT OF THE AMPS vol. I

featuring:

ALLOCHIRIA

“Omonoia” 5 year anniversary show

AFFORMANCE

AMNIAC

+one more act TBA





Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, Gagarin 205 (Λιοσίων 205, Αθήνα)

Doors open: 19.00 / Starts: 20.00





Τιμή εισιτηρίων:

8€ προπώληση / 10€ ταμείο





Προπώληση εισιτηρίων:

Viva.gr, 11876, Seven Spots, Reload Stores, Καταστήματα Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4), Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης), Αθηνόραμα.gr, Πολυχώρος Yoleni’s (Σόλωνος 9), Syd Records (Πρωτογένους 13)









*************************

ALLOCHIRIA

AFFORMANCE

AMNIAC

Τον Ιανουάριο του 2014, οι Allochiria κυκλοφόρησαν το πρώτο τους full-length album με τίτλο “Omonoia”. Στις 11 Ιανουαρίου 2019 - πέντε χρόνια μετά - θα κάνουν μία παύση από τη σύνθεση νέου υλικού, για να παίξουν ζωντανά ολόκληρο τον δίσκο σε ένα επετειακό live, στο Gagarin.Οι Allochiria είναι μια post-sludge μπάντα από την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2008, και το 2010 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ομώνυμο ΕΡ. Αρχές του 2014, κυκλοφόρησαν την πρώτη τους full-length κυκλοφορία, με τον τίτλο “Omonoia”.Από τον Δεκέμβρη του 2016 οι Allochiria ανήκουν στη δισκογραφική Art of Propaganda, με την οποία κυκλοφόρησαν τον δεύτερο δίσκο τους, “Throes”, τον Μάρτη του 2017.Οι Allochiria έχουν παίξει με τους Deafheaven, Year of No Light, Altar of Plagues, Harakiri for the Sky, Toundra και πολλές ακόμα μπάντες. Συμμετείχαν στο Rockstadt Extreme Fest στο Rasnov της Ρουμανίας, τον Αύγουστο του 2014 και του 2018, ενώ πραγματοποίησαν την πρώτη τους ευρωπαϊκή περιοδεία τον Μάρτη του 2015.Τον Οκτώβρη του 2017 έπαιξαν στο Desertfest Athens, ανάμεσα σε ονόματα όπως οι Saint Vitus, Colour Haze, Graveyard, Orange Goblin και άλλοι. Τον Μάιο του 2018 οι Allochiria ολοκλήρωσαν τη 2η ευρωπαϊκή τους περιοδεία, αυτή τη φορά στην κεντρική Ευρώπη.Πολλοί γνωρίζουν τους Afformance από τα post-rock πονήματα του παρελθόντος, κάτι που όμως είναι μόνο η μισή αλήθεια του μουσικού σύμπαντος της αθηναϊκής κολεκτίβας, που από τη δημιουργία της το 2005 μέχρι και σήμερα, δεν διστάζει να πειραματιστεί και να διευρύνει τα καλλιτεχνικά και τεχνικά όριά της, αγνοώντας τις φόρμες, μα μένοντας πάντα πιστή και συνεπής στη ποιοτική γραμμή που έχει χαράξει, παράγοντας και αναπαράγοντας σε στουντιακό και ζωντανό περιβάλλον, ήχους που διεγείρουν την ψυχή της, από κινηματογραφικά ambient ηχοτοπία, μέχρι συναισθηματικά φορτισμένες, ηλεκτρισμένες εκρήξεις που επιβεβαιώνουν τις ροκ ρίζες αυτού του μοναδικού σχήματος.Το 2017 βρήκε τους Afformance στον απόηχο ενός τολμηρού δισκογραφικού project, της ταυτόχρονης κυκλοφορίας δύο albums, με δύο διαφορετικούς προσανατολισμούς αλλά και δύο διαφορετικές προσωπικότητες, σε μουσικό και θεματολογικό επίπεδο, μέσω της δισκογραφικής United We Fly.Το “Pop Nihilism” είναι – όπως δηλώνει και το όνομά του - μία pop υφής ωδή στο σκοτάδι και την εσωστρέφεια, που άλλωστε χαρακτήριζε πάντα τους Afformance στα μέχρι πρότινος δισκογραφήματά τους. Πολυπρόσωπο, πότε ερεβώδες και πότε γλυκόπιοτο, κουβαλάει μέσα του επιρροές και στοιχεία από post-rock, indie, ambient, παλαιά και πιο σύγχρονη pop, αποτελώντας ό,τι πιο ώριμο έχει κυκλοφορήσει η μπάντα μέχρι στιγμής.Το “Music for Imaginary Film #1” είναι επίσης ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του. Το ίδιο το σχήμα το περιγράφει ως εξής: “Είναι η ιστορία ενός άντρα, ο οποίος προσπαθεί να δραπετεύσει από ένα μεγάλο δάσος στο οποίο είναι παγιδευμένος, και κατά την απόδρασή του από αυτό, λύνει αρκετά μυστήρια σχετικά με τον εαυτό του αλλά και τον ανεξερεύνητο κόσμο που τον περιέβαλε. Πρόκειται για την μεταφορική ιστορία ενός ατόμου το οποίο απομονωμένο στον μικρόκοσμό του, αδυνατεί να καταλάβει ή να σκεφτεί το τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή. Τα 8 τραγούδια που περιέχονται στο album, ξεδιπλώνουν ψυχικά και φυσικά στάδια από τα οποία περνάει ο χαρακτήρας, για να πραγματοποιήσει το πέρασμα από τη λήθη στη συνειδητοποίηση της ασθένειάς του”.Οι Amniac είναι μία post/sludge metal μπάντα από τον Πειραιά που σχηματίστηκε τον Οκτώβριο του 2010. Τον Ιούνιο του 2014 κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο “Infinite” και τρία χρόνια μετά επέστρεψαν στη δισκογραφική δράση με το “Matriarch”, η κυκλοφορία του οποίου επισφραγίστηκε από συναυλίες σε Αθήνα και επαρχία, τη support εμφάνισή τους στο πλευρό των Γάλλων Alcest, όπως και τη συμμετοχή τους στο New Long Fest 2017, εμφανίσεις οι οποίες έτυχαν αποθεωτικών κριτικών από το κοινό και τον εγχώριο μουσικό τύπο.Έχουν μοιραστεί τη σκηνή, μεταξύ άλλων, με τους Wrekmeister Harmonies (US), we.own.the.sky, Puta Volcano, Automaton, Kalpa και πολλές ακόμα μπάντες.Ο ήχος τους αν και φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία των συγκροτημάτων-επιρροών τους (δεν κρύβονται οι αναφορές σε Isis, Cult of Luna και Amenra, κυρίως στο κομμάτι της ατμόσφαιρας), κουβαλάει το δικό του μοναδικό σκοτάδι, απόρροια των εσωτερικών αναζητήσεων του σχήματος.Με ανανεωμένη πλέον σύνθεση, οι Amniac θα παρουσιάσουν υλικό και από τα δύο τους album, καθώς και κομμάτια από την επερχόμενη κυκλοφορία τους.Contact: amniacband@gmail.com *************************Περισσότερες πληροφορίες: