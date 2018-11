DISTURBED: Τον Ιούνιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Διάθεση:

Toπαρουσιάζει τους, μία από τις πιο επιτυχημένες μπάντες των τελευταίων 25 χρόνων, για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Οι 4 μουσικοί από το Σικάγο των ΗΠΑ θα “ισοπεδώσουν” τηναποδεικνύοντας γιατί συγκαταλέγονται στους κορυφαίους εκπροσώπους του σύγχρονου metal!Αυτή είναι η πρώτη από τις μεγάλες ανακοινώσεις του Release Athens 2019, οι οποίες θα ακολουθήσουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι!Από την ίδρυσή τους το 1996 και έως σήμερα, με περισσότερες από 17 εκατομμύρια πωλήσεις, οι Disturbed έχουν πετύχει ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ με πέντε σερί κυκλοφορίες δίσκων τους να κάνουν ντεμπούτο στην κορυφή του chart των ΗΠΑ, κάτι που μόνο οι Metallica έχουν καταφέρει. To φετινό τους album, «Evolution», θεωρείται ένα από τα καλύτερα της καριέρας τους, ενώ το πρώτο single, «Are you Ready», είναι το όγδοο νο 1 τους στο Mainstream Rock Chart.Με παράλληλες και συνεχείς sold-out περιοδείες και μια σειρά από κλασικά hits, είδαν τη φήμη τους να εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα ύψη το 2015 με την καταπληκτική διασκευή τους στο «The Sound Of Silence» που έκανε το όνομά τους ακόμα πιο διάσημο αποτελώντας, μέχρι και σήμερα, ένα από τα πλέον επιτυχημένα και αναγνωρίσιμα κομμάτια στα ραδιόφωνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς, για τους πολυπληθείς fans τους, οι Disturbed παραμένουν μια ασταμάτητη heavy μηχανή, πανέτοιμη για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της.David Draiman (φωνή), Dan Donegan (κιθάρα), Mike Wengren (ντραμς), John Moyer (μπάσο), αχώριστοι από την πρώτη στιγμή, ξεκινούν τον Ιανουάριο ακόμα μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία η οποία θα καταλήξει στην Αθήνα. Έως τότε, ακούστε πολύ δυνατά τραγούδια όπως τα «Down With The Sickness», «Are You Ready», «Stricken», «The Sound Of Silence», «Ten Thousand Fists», «Vengeful One», «Indestructible», «Inside The Fire» και προετοιμαστείτε για την μοναδική βραδιά που θα ζήσουμε όλοι, την 30η Ιουνίου, στο Κλειστό Φαλήρου.H γενική προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23/11, στις 10:00 το πρωί, προς 30 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτήριων. Αμέσως μετά, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 33 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία, ενώ η καταληκτική τιμή, στο ταμείο το βράδυ της συναυλίας, θα είναι 45 ευρώ.Τα μέλη του fan club των Disturbed θα έχουν το δικαίωμα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους με προτεραιότητα, από τη 1:00 το μεσημέρι της Τρίτης 20/11 μέχρι τις 17:00 της Πέμπτης 22/11.Τηλεφωνικά / στο 11876Online / www.releaseathens.gr Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)Disturbed + more (tba), Μωραϊτίνη 2.Η πρόσβαση είναι εύκολη, τόσο με τα Μέσα Μεταφοράς όσο και με αυτοκίνητο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο parking 1000 θέσεων.Μετρό: Σταθμός «Συγγρού – Φιξ» και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση «Φόρος»)ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση «Φόρος») είτε τραμ / γραμμές «Αριστοτέλης 4» ή «Θουκυδίδης 3» (Στάση «Δέλτα Φαλήρου»)Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση «Δέλτα Φαλήρου» Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση «Δέλτα Φαλήρου»Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση «Φόρος»).