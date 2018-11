GUS G και PRIMAL FEAR co-headliners σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 - Θεσσαλονίκη - Eightball

(Germany)(Germany)"Metal Coalition"Ελληνογερμανική “συμμαχία” σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα τον Ιανουάριο, με τις co-headlining εμφανίσεις των Γερμανών Primal Fear και της σόλο μπάντας του Gus G. Οι Γερμανοί heavy-power metallers, θα παίξουν στη χώρα μας, 17 και πλέον χρόνια από τις τελευταίες τους συναυλίες, ικανοποιώντας τις προσδοκίες όλων όσων ζητούσαν όλον αυτόν τον καιρό να ξαναδούν τον Ralf Scheepers, τον Mat Sinner και την παρέα τους (εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι όλα σχεδόν τα μέλη τους συμμετέχουν ή συμμετείχαν και σε πολλά άλλα γνωστά ονόματα του χώρου).Οι Primal Fear, ξεκίνησαν την καριέρα τους το 1997, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχοντας στις τάξεις τους τον εκπληκτικό τραγουδιστή Ralf Scheepers, που λίγο καιρό πριν είχε αποχωρήσει από τους Gamma Ray, για να πάρει μέρος στις οντισιόν των Judas Priest που τότε έψαχναν για τον αντικαταστάτη του Rob Halford. Και μπορεί τελικά να μην τα κατάφερε, έφτασε όμως πολύ κοντά στο να πάρει τη θέση του τραγουδιστή στους Judas Priest, αφού μαζί με τον Tim "Ripper" Owens, ο οποίος πήρε και την πολυπόθητη θέση, ήταν οι δύο υποψήφιοι που έφθασαν μέχρι τέλους. Ο Ralf Scheepers δίχως να χάσει χρόνο, δημιούργησαν μαζί με τον Matthias "Sinner" Lasch τους Primal Fear και κυκλοφόρησαν το 1998 το ομώνυμο ντεμπούτο τους, το οποίο και γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία, προσφέροντας Priest-ικό metal (με στοιχεία και από Helloween), υψηλών προδιαγραφών. Από εκεί και πέρα, ξεκίνησε μία σειρά εξαιρετικών κυκλοφοριών από την Nuclear Blast Records, σχεδόν κάθε χρόνο, αλλά και περιοδείες με μερικά από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του χώρου. Στην χώρα μας έχουν έρθει για συναυλίες δύο φορές, αφήνοντας πάντα τις καλύτερες των εντυπώσεων, με τα γεμάτα ενέργεια live τους.Το 2006, μετά το φοβερό "Seven Seals" του 2005, το γκρουπ αποχώρησε από την Nuclear Blast Records, προκειμένου να υπογράψει νέο δισκογραφικό συμβόλαιο με την Ιταλική Frontiers Records, μέσω της οποίας κυκλοφόρησε άλλα έξι πολύ καλά άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το καταπληκτικό και άρτιο από κάθε άποψη "Apocalypse", το οποίο βγήκε πριν λίγους μήνες. Ελάχιστα μετά την κυκλοφορία του, οι Primal Fear ανακοίνωσαν ότι επέστρεψαν εκ νέου στη μεγαλύτερη ανεξάρτητη metal δισκογραφική εταιρία, την Nuclear Blast Records, υπογράφοντας ένα νέο πολυετές συμβόλαιο, κάτι που φανερώνει ότι η δυναμική τους είναι ακόμα πολύ μεγάλη, πέρα από το γεγονός ότι όλες οι δουλειές τους, λίγο έως πολύ, έχουν αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους τους πολυάριθμους οπαδούς τους.Εξίσου δυνατό σημείο τους, είναι σίγουρα οι συναυλίες, διαθέτοντας αναμφισβήτητα τεράστια εμπειρία πάνω στο σανίδι και ένα υπέρ-πλούσιο ρεπερτόριο, ικανό να ξεσηκώσει οποιονδήποτε οπαδό του κλασικού heavy και του power metal. Αυτό θα έρθουν να κάνουν και στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2019. Στη Θεσσαλονίκη παίζοντας πριν και στην Αθήνα παίζοντας μετά τον... Gus G.Τον Έλληνα κιθαρίστα από την Θεσσαλονίκη που η ιστορία του είναι βγαλμένη σαν μέσα από ένα παραμύθι. Τον μουσικό που έζησε το απόλυτο όνειρο κάθε κιθαρίστα!!! Να παίξει στην μπάντα του Ozzy Osbourne από το 2009 μέχρι πρόσφατα!!! Πέρα από τον δίσκο "Scream" που ηχογράφησε για τον Madman και τις παγκόσμιες περιοδείες μαζί του, έπαιξε και το 2012 στην θρυλική περιοδεία Ozzy And Friends, μαζί με τους Slash και Zakk Wylde.Βασικό του μουσικό άρμα, οι Firewind, με τους οποίους έχει κυκλοφορήσει εννέα στούντιο άλμπουμ, ενώ έχει συμμετάσχει ως βασικό μέλος σε σχήματα όπως η all-star μπάντα Dream Evil, οι Mystic Prophecy και οι Nightrage, ως προσωρινός κιθαρίστας για μία περιοδεία των Aarch Enemy, ενώ αναρίθμητες είναι και οι συμμετοχές του σε άλμπουμ άλλων συγκροτημάτων. Οι διακρίσεις του είναι πάρα πολλές, όπως και οι περιοδείες του ως σόλο καλλιτέχνης, μαζί με θρύλους της κιθάρας, όπως οι Uli Jon Roth (πρώην Scorpions), Marty Friedman (πρώην Megadeth), Vinnie Moore (U.F.O.), Richie Kotzen (πρώην Poison), Steve Stevens (Billy Idol, κ.λ.π.) και άλλους.Εκτός όλων αυτών, έχει και τη σόλο μπάντα του, με την οποία έχει κυκλοφορήσει ήδη τρία άλμπουμ. Στα δύο πρώτα, υπήρχαν πολλοί και σημαντικοί καλεσμένοι, όπως οι Dave Ellefson (Megadeth), Billy Sheehan (Mr. Big, Sons Of Apollo The Winery Dogs), Kevin Churko (παραγωγός του Ozzy Osbourne), Jeff Scott Soto (Sons Of Apollo, W.E.T., Talisman, Trnsiberian Orchesrta, πρώην Journey και Yngwie Malmsteen) και πολλοί άλλοι, ενώ στο πρόσφατο "Fearless" όμως, αποφάσισε να κρατήσει μία σταθερή μπάντα, δίχως πολλούς guest, έχοντας στα φωνητικά και στο μπάσο τον πολύ γνωστό παραγωγό και πολυοργανίστα Dennis Ward (Pink Cream 69, Unisonic, Kkymera, Panorama, Place Vendome, Sunstorm, Bob Catley, D.C. Cooper) και στα τύμπανα τον Will Hunt (Eevanescence, Black Label Society).Ως τρίο, λοιπόν, ο Gus G, με το σόλο σχήμα του (τα τύμπανα στις ζωντανές εμφανίσεις θα αναλάβει ο Τσέχικης καταγωγής και ιδιαίτερα έμπειρος και ταλαντούχος Miloš Meier) θα κλείσει την συναυλία της Θεσσαλονίκης και θα ανοίξει αντίστοιχα αυτήν της Αθήνας, σε ρόλο co-headliner. Πρόκειται για δύο χορταστικές co-headlining συναυλίες που αναμένονται με ιδιαίτερη ανυπομονησία και που κανένας οπαδός του συγκεκριμένου ήχου και όχι μόνο δεν θα πρέπει να λείψει!!!