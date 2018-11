MANOWAR: Παρασκευή 14 Ιουνίου @ Πλατεία Νερού

Manowar Release Athens

Διάθεση:

Manowar "The Final Battle World Tour 2019"

Για τους Manowar:

Οιεπιστρέφουν στην Αθήνα, 12 χρόνια μετά, για ένα μεγάλο show.Η Πίστη Των Ελλήνων Manowarriors Δικαιώνεται Πάλι!Το Release Athens παρουσιάζει τους βασιλιάδες του metal, Manowar, ζωντανά στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επικής αποχαιρετιστήριας! Τηνθα ζήσουμε ένα show μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά, που θα εκπληρώσει το όνειρο κάθε οπαδού των, σε μία αποκλειστική συναυλία για την Ελλάδα και τις γύρω χώρες!Ένα συντριπτικό set γεμάτο από αγαπημένα κομμάτια των fans της μπάντας σε μία ολοκαίνουρια multimedia παραγωγή. Πάνω από δύο ώρες, γεμάτες με όλες τις κλασικές στιγμές, μια εμπειρία ζωής για κάθε οπαδό του metal! "Kings Of Metal", "Brothers Of Metal Pt. 1", "Battle Hymn", "Hail And Kill", "Black Wind, Fire And Steel", "Metal Warriors", "Kill With Power" και δεκάδες ακόμα, στην "Τελική Μάχη" μίας πανίσχυρης μπάντας με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο πάντα στο πλευρό τους.«Θα παίξουμε σε ένα από τα πιο θρυλικά, μαγικά μέρη στη Γη», είπε ο Joey DeMaio. «Μια χώρα που έχει μια τόσο πλούσια ιστορία, που μας έδωσε τον Έκτορα, τον Αχιλλέα, ένα πάνθεον από Θεούς και αιώνιους μύθους, οι οποίοι ανέκαθεν μας ενέπνεαν. Οι Έλληνες Manowarriors θα δείξουν, για άλλη μία φορά, πως κληρονόμησαν το πνεύμα των προγόνων τους! Ο αληθινός metal στρατός μας θα ξαναγυρίσει μαζί μας στην Τελική Μάχη, στις όχθες της Αθήνας!»Οι Manowar μόλις γιόρτασαν την επέτειο της πρώτης συναυλίας που έδωσαν ποτέ στην Ελλάδα, στις 21 Νοεμβρίου 1992, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην Αθήνα.Τα εισιτήρια για τη μοναδική συναυλία που θα δώσουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Final Battle World Tour 2019, θα τεθούν στη διάθεση του κοινού από την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί.Η προπώληση ξεκινάει προςτο μονό καιτο διπλό εισιτήριο, για περιορισμένο αριθμό. Οι τιμές στις επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.Επίσης, θα διατεθεί περιορισμένος VIP εισιτηρίων, με αρχική τιμή ταΣτη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:- ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &stools για όλους- open bar- προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο- ιδιωτικό parking- ξεχωριστές τουαλέτες- αναμνηστικό δώροΤηλεφωνικά / στο 11876Online / Viva.gr Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni's (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)Ένας περιορισμένος αριθμός από Ultimate Fan Experience Upgrades, για την πιο προσωπική εμπειρία που μπορεί να ζήσει ποτέ ένας fan, θα είναι επίσης διαθέσιμος για τους οπαδούς των Manowar.Τα Ultimate Fan Experience Upgrades είναι upgrades στα εισιτήρια γενικής εισόδου - αυτό σημαίνει πως οι κάτοχοι των Ultimate Fan Experience Upgrades θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί και ένα εισιτήριο γενικής εισόδου (το οποίο πωλείται ξεχωριστά).Τα upgrades διατίθενται αποκλειστικά στο The Kingdom Of Steel (Europe).Για να προμηθευτείτε το Ultimate Fan Experience Upgrade, κάντε click εδώ Ακολουθήστε τους Manowar στα manowar.com Twitter και Instagram για όλες τις ημερομηνίες της περιοδείας και συνεχή ενημέρωση.Η πρόσβαση είναι εύκολη, τόσο με τα Μέσα Μεταφοράς όσο και με αυτοκίνητο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο parking 1000 θέσεων.Μετρό: Σταθμός “Συγγρού – Φιξ” και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση “Φόρος”)ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση “Φόρος”) είτε τραμ / γραμμές “Αριστοτέλης 4” ή “Θουκυδίδης 3” (Στάση “Δέλτα Φαλήρου”)Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου” Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου”Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση “Φόρος”)Η επιρροή των Manowar στη βιομηχανία της Rock Μουσικής είναι αναμφισβήτητη. Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής τους καριέρας, έχουν αφήσει το σημάδι τους στο Heavy Metal χάρη σε ένα συνδυασμό μοναδικής δεξιοτεχνίας και χαρακτηριστικών συνθέσεων.Με την ασυναγώνιστη πίστη, την επιμονή και το αμείλικτο θάρρος να κάνουν πάντα τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο, η μπάντα έχει καταφέρει να ανταποκριθεί ακόμα και στις δυσκολότερες προκλήσεις. Στην εποχή των talent shows και των αναιμικών παροδικών επιτυχιών, αυτή η μπάντα δίνει στους οπαδούς της τα στοιχεία για τα οποία τους αγαπούν: ένα τεράστιο, πανίσχυρο soundtrack για τη ζωή τους, τραγούδια που γιορτάζουν την τολμηρότητα του ατόμου και ταυτόχρονα το συλλογικό πνεύμα.Η μπάντα έχει κερδίσει πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 35 headline περιοδείες, ξεπουλώντας χώρους με χωρητικότητα από 10.000 έως 50.000 θέσεις.Το πόσο ασύγκριτα πιστό είναι το κοινό των Manowar σε ολόκληρο τον κόσμο αντανακλάται στα live τους. Για παράδειγμα, fans από περισσότερες από 40 χώρες ταξίδεψαν για να γιορτάσουν το Magic Circle Festival στη Γερμανία.Ως φόρο τιμής στο αφοσιωμένο διεθνές κοινό τους, η κυκλοφορία των Manowar του 2009, "Thunder In The Sky", κατέγραψε ακόμα μία πρωτιά στη Heavy Metal ιστορία με την ηχογράφηση της power μπαλάντας, "Father", σε 18 διαφορετικές γλώσσες.Με το "Kings Of Metal MMXIV / Silver Edition" οι Manowar έδωσαν στους οπαδούς τους μια εντελώς νέα ηχογράφηση του βραβευμένου best-selling album, "Kings Of Metal", γεμάτη εκπλήξεις και επιπλέον στοιχεία.Το καλοκαίρι του 2016, μετά από δεκαετίες γεμάτες από θριάμβους και βραβεύσεις, αυτοί οι πρωτοπόροι του Metal ανακοίνωσαν την τελευταία τους περιοδεία: "The Final Battle". Αυτή η περιοδεία αποδεσμεύει την απεριόριστη δύναμη των Manowar, με περισσότερη ισχύ από ποτέ, σε μια ολοκαίνουργια multimedia παραγωγή, την οποία θα μοιραστούν με όλους εκείνους που έχουν το Αληθινό Metal να κυλάει μέσα στις φλέβες τους.All videos: © 2015 Magic Circle Entertainment. All rights reserved.Δείτε και άλλα video στο official YouTube channel Όσα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης το επιθυμούν έχουν την άδεια να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από αυτά τα video σε μη αποκλειστική και μη εμπορική βάση και μόνο για ενημερωτικούς λόγους.