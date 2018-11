METAL CHURCH: Video για το νέο κομμάτι "By The Numbers"

Ένα ακόμη κομμάτι απο την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά των Metal Church, "Damned If You Do" δίνεται στη δημοσιότητα. Έτσι μετά το "Out Of Balance" και το ομότιτλο "Damned If You Do", παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το κομμάτι "By The Numbers" μέσω του επίσημου βίντεο που το συνοδεύει.