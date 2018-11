PAPA ROACH: Οι λεπτομέρειες του νέου άλμπουμ. Ακούστε το "Not The Only One"

"Who Do You Trust?" tracklist:

"The Ending"

"Renegade Music"

"Not The Only One"

"Who Do You Trust?"

"Elevate"

"Come Around"

"Feel Like Home"

"Problems"

"Top Of The World"

"I Suffer Well"

"Maniac"

"Better Than Life"









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. Το δέκατο άλμπουμ τωντιτλοφορείταικαι η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τηςΠαράλληλα το συγκρότημα παρουσίασε το lyric video του, το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω και διαδέχεται το ομότιτλο "Who Do You Trust?" καθώς και το "Renegade Music" που ακούσαμε πριν λίγες εβδομάδες.