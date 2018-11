ROTTING CHRIST: Lyric video για το νέο κομμάτι "Fire, God and Fear"

Οι Rotting Christ παρουσίασαν το lyric video του "Fire, God and Fear" απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο "The Heretics" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Season of Mist στις 15 Φεβρουαρίου 2019.





Απολαύστε το παρακάτω

"The Heretics" tracklist:

1. In The Name of God,,,

2. Ветры злые (Vetry Zlye)

3. Heaven and Hell and Fire

4. Hallowed Be Thy Name

5. Dies Irae

6. Πιστεύω

7. Fire God and Fear

8.The Voice of the Universe

9. The New Messiah





10. The Raven (by Edgar Alan Poe)