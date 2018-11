Santacore Is Coming to Breakdown VII: Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου @ An Club

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Santacore Is Coming to Breakdown VII





Το Santacore Is Coming to Breakdown επιστρέφει για έβδομη φορά και φέτος στο υπόγειο AN club 'official'.

Τη σκηνή φέτος θα μοιραστούν έξι μπάντες της εγχώριας μουσικής σκηνής.





Οι πόρτες ανοίγουν 19:30 - Είσοδος 6€









Furor

Glance of Medusa

OYD

Fatal Fragments

Hearken To Their Agony

Malignant





Μια τετραμελής μπάντα από την Αθήνα που δημιουργήθηκε το 2001. Μέχρι το 2005 πραγματοποιούσαν ζωντανές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ από το 2006 και μετά η μπάντα ξεκίνησε τις κυκλοφορίες ολοκληρωμένων δουλειών, προσφέροντάς μας το “Even God Can’t Judge Us” (2006), το “Those Chords Made Chaos” (2008) και το “Blind Faith Revolver” το οποιο κυκλοφόρησε το 2013 απο το Metal Hammer (Greece) και επανακυκλοφόρησε απο την Trailblazer Records το 2014.Οι Furor έχουν μοιραστεί τη σκηνή με πολλές μπάντες όπως Pro-Pain (US), Zeroscape (Canada), Zuul Fx (France), Redound (Bulgaria), Planet of Zeus (Greece), Nightstalker (Greece), Vodka Juniors (Greece), A/E (Greece), Biohazard (USA), Cancer Bats (Canada). Η νέα τους δουλειά με τίτλο “Αrchitect the Invisible” κυκλοφόρησε 17 Μαρτίου 2016 και μέχρι στιγμής έχει αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές περιλαμβάνοντας δύο σημαντικές συμμετοχές των Ryan Kirby (Fit For a King, USA) και Μπάμπη Παπανικολάου (Planet of Zeus, GR). Αυτή την στιγμή οι Furor συνθέτουν νέο υλικό το οποίο θα αποτελέσει την νέα δισκογραφική τους δουλειά και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2019.Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει νέο κομμάτι σε συνεργασία με ξένο παραγωγό διεθνούς φήμης .Facebook: https://www.facebook.com/furor.official Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQ6r1nHGlTlXDrYRz0WAlfQ Spotify: https://open.spotify.com/album/45bTPygNOyOe2Bau78NgNS Merch: https://furorathens.bandcamp.com/album/architect-the-invisible Μια πενταμελής melodic metalcore μπάντα από την Αθήνα που δημιουργήθηκε το 2012.Μετά απο αρκετά live στη τοπική σκηνή, στις αρχές του 2014 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single "Open Your Eyes".Από τότε έχουν κυκλοφορήσει το EP τους "Identity" τον Δεκέμβρη του 2015 και το πιο πρόσφατο single τους "Sound of Emptiness".Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με μπάντες όπως οι The Amity Affliction και The Devil Wears Prada και αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν το πρώτο τους άλμπουμ.Facebook: facebook.com/glanceofmedusa Youtube: youtube.com/user/glanceofmedusa Bandcamp: glanceofmedusa.bandcamp.com Instagram: instagram.com/glanceofmedusa Οι One Year Delay (O.Y.D.) δημιουργήθηκαν το 2012. Το 2014 ηχογράφησαν τον πρώτο τους δίσκο "Deep Breath" στο Nashville, TN, με παραγωγό τον Toby Wright (Alice in Chains, Metallica). Αυτήν την στιγμή (Νοεμβριος 2018 - Δεκέμβριος 2018) ηχογραφούν τον δεύτερο τους δίσκο στο Gothenburg, Sweden, με τον Fredrik Nordstrom (Architects, Bring Me the Horizon, Arch Enemy)Facebook: https://www.facebook.com/oydofficial Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqNKpRySbOx-gyZLaccUIgQ Instagram: https://www.instagram.com/oydband Spotify: https://open.spotify.com/artist/64FcFegal2ZJ1u5GyHxwaa Official Website: http://oydband.com Μια progressive-modern Metal μπάντα από την Αθήνα.Η μπάντα δημιουργήθηκε το 2012 και αποτελείται από τον Χάρη Χιόνη (Κιθάρα), Δημήτρη Αποστόλου (Κιθάρα), Μάρτιν Γιογούρτσογλου (Φωνή), Γιώργο Τουντασάκη (Ντραμς) και Νικόλα Παναηλίδη (Μπάσο).Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους Single “TheExperiment” τον Μάιο του 2016 και μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους EP με όνομα “EndlessWar”.Έχουν δυνατή παρουσία στην ελληνική metal σκηνή παίζοντας σε πολλά φεστιβάλ και συναυλίες, με την κυριότερή τους εμφάνιση σαν opening act στο πρώτο live των Thy Art Is Murder για πρώτη φορά στην Ελλάδα.Μπορείτε να βρείτε το νέο τους EP “EndlessWar” σε όλα τα social media και streaming platforms, Spotify, Itunes, AppleMusic, Amazon Music, Deezer και Tidal.Facebook: https://www.facebook.com/FatalFragments Youtube: https://www.youtube.com/user/FatalFragments Bandcamp: https://fatalfragments.bandcamp.com Soundcloud: https://soundcloud.com/fatalfragments Official Website: www.fatalfragments.com Mια πενταμελής μπάντα από την Αθήνα που υπάρχει από τον Μάιο του 2015.Το είδος είναι metalcore/deathcore με επιρροές από djent. Το πρώτο τους ΕΡ "Awakaning" κυκλοφόρησε τέλη Ιουλίου 2017, καθώς είχαν προηγηθεί ένα single, “E.R.A”, και ένα μουσικό βίντεο του τραγουδιού τους “Broken Honor”. Στην παρούσα φάση δουλεύουνε σε νέες ιδέες για τη δημιουργία του επομένου ΕΡ τους.Facebook: https://www.facebook.com/HearkenToTheirAgony Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCkxLf0TH0uCqDeMqxB80S2Q Instagram: https://www.instagram.com/hearkentotheiragony Bandcamp: https://hearkentotheiragony.bandcamp.com Μια νέα τετραμελής μπάντα απο την Αθήνα που δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2018 από μια παρέα φίλων με μεγαλύτερο κοινό το πάθος τους για τη hardcore σκηνή και κοινωνική ιδεολογία.Ο ήχος τους επικεντρώνεται κυρίως στη metallic hardcore, αλλά με επιρροές και από τον beatdown, heavy hardcore και og metalcore χώρο, με επιρροές όπως Shame Spiral, Harms Way, Low Roads, Disembodied, Varials, Knocked Loose, Code Orange κ.ά.Στόχος τους είναι να βγάλουν δημιουργικά το μεγάλο πάθος τους για τη σκηνή αυτή και τη hardcore μουσική και να ενισχύσουν την αίσθηση ενότητας μέσω διαφόρων δράσεων της κοινότητας μας.Facebook: https://www.facebook.com/malignantmhc/ Instagram: https://www.instagram.com/malignantmhc