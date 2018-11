SWANSON & NAYA: Lyric video για το νέο κομμάτι "Get Up to the Top"

Οι Swanson & Naya σχηματίστηκαν το 2016 και μέσα στο 2019 θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ. Απο την επικείμενη δισκογραφική δουλειά της ελληνικής hard rock - blues rock μπάντας μπορείτε παρακάτω να ακούσετε το κομμάτι "Get Up to the Top"