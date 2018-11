THE ROCKIN’ DEAD, PROJECT THEORY: Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου @ Six Dogs

THE ROCKIN’ DEAD_ & PROJECT THEORY

LIVE @ SIXX DOGS

07/12/2018

THE ROCKIN’ DEAD

PROJECT THEORY

Την, οι Αθηναίοι Alt Rockersκαι οι Θεσσαλονικείς Nu Metallers, ενώνουν τις δυνάμεις τους πάνω τη σκηνή του SIXX DOGS, για να παρουσιάσουν ένα δυναμικό και συναρπαστικό Live Show!Αβραμιώτου 6-8, ΜοναστηράκιΈναρξη: 21:00Εισιτήριο: 6 €Οι THE ROCKIN' DEAD είναι ένα αγγλόφωνο alternative rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2016. Η 1η ολοκληρωμένη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο “, κυκλοφορεί το ίδιο έτος, μέσα από το προσωπικό τους label. Ο δίσκος λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές και καταφέρνει να προσελκύσει ένα ευρύτερο και πιο mainstream κοινό.Ο ήχος τους περιέχει στοιχεία και επιρροές που προέρχονται κυρίως από το ευρύτερο φάσμα της κλασσικής και μοντέρνας Αμερικάνικης Rock σκηνής, έχοντας ως κυριότερες επιρροές συγκροτήματα όπως οι GNR, MARILYN MANSON, BRMC, PRETTY RECKLESS, SIXX AM, HOLLYWOOD UNDEAD και ROLLING STONES…Κύρια χαρακτηριστικά του συγκροτήματος είναι οι δυναμικές συνθέσεις, οι μελωδικές κιθάρες, οι λυρικοί στίχοι, που σε συνδυασμό με τα διπλά φωνητικά καταφέρνουν να δημιουργούν ένα ιδιαίτερο ήχο και ύφος που απορρέει ένταση και συναίσθημα.To moto τους: “Our music is raw, even bleak at moments, yet soft and aching, made of melodies and lyrics that will rock your souls and tear your hearts open! It’s basically Pure Modern Mainstream Rock…that screams attitude!”Website: www.rockindead.com Facebook page: www.facebook.com/rockindeadofficial Youtube Channel: www.youtube.com/user/RSPTheLabel Οι PROJECT THEORY είναι τετραμελής "Nu metal" μπάντα από την Θεσσαλονίκη. Δυνατά riffs, μελωδικά φωνητικά και εξαιρετικά ενεργητική σκηνική παρουσία χαρακτηρίζει τους Project Theory σε κάθε τους LIVE εμφάνιση.Οι επιρροές του συγκροτήματος είναι στο φάσμα Linkin Park, Slipknot, System of a down,Asking Alexandria. Το συγκρότημα ανήκει δισκογραφικά στην Sliptrick Records, δισκογραφική εταιρεία από την Αμερική.Το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο "Something Between Us", σκαρφάλωσε μέχρι το νούμερο 16 στα 50 καλύτερα ροκ άλμπουμ των Βαλκανίων, ενώ ετοιμάζει τον δεύτερο δίσκο της με τίτλο “Blood and Loyalty” έχοντας κυκλοφορήσει τρία single του νέου δίσκου Until its Time, The Way We Follow, False Alarm (feat Alkis Kehagias from Psycho Choke, Memfis).Facebook page: www.facebook.com/projecttheory Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/ProjectTheory12