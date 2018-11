THEE HOLY STRANGERS: Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου @ An Club w/ Electric Bulbs Of Death

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

THEE HOLY STRANGERS

(Our Christmas appointment) at AN CLUB!

special act: Electric Bulbs Of Death





Doors open 21:00 - Starts 21:45 - Προπώληση 6 € - Ταμείο 8 €

Εισιτήρια προπωλούνται στο Rhythm Records (Εμ. Μπενάκη 74 - Εξάρχεια)





Το καθιερωμένο πλέον, πολυαναμενόμενο Χριστουγεννιάτικο ραντεβού μας με τους συγκλονιστικούς Thee Holy Strangers, έρχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά!Ζωντανό κομμάτι μιας μουσικής κοινότητας που έχει δείξει την ικανότητά της να ονειρεύεται και να γιορτάζει κάτω από δύσκολες συνθήκες, οι Thee Holy Strangers επιστρέφουν στην αγαπημένη σκηνή του An Club! Είναι ήδη αποδεδειγμένο πως είναι ο καλύτερος τρόπος να αποχαιρετήσουμε την χρονιά που φεύγει και να υποδεχτούμε την νέα με αγάπη, ελπίδα και αισιοδοξία !Οι Thee Holy Strangers ξεκίνησαν στα τέλη του 2013 σαν μια σύμπραξη γνωστών μουσικών της αθηναϊκής σκηνής, με κίνητρο τα τραγούδια και τις εικόνες της πόλης που ήθελαν να περιγράψουν. Στις συναυλίες τους επιδιώκουν την χαρά και την ένωση που μπορεί να προσφέρει το ροκ εν ρολ, καθώς ξεδιπλώνουν το γοητευτικό χαρμάνι της μουσικής τους που οι ίδιοι ονομάζουν “kozmic swamp music”: «Σκοτεινή» Americana, soul και αστικό μπλουζ, ένα soundtrack για μία απελευθερωτική βόλτα σε τοπία της καρδιάς και της πόλης.Έχοντας κυκλοφορήσει ένα 7ιντσο (Fiery Road/Trouble on Trouble) μαζί με το zine «Fractal Press», κυκλοφόρησαν στο τέλος του 2015 το πρώτο τους άλμπουμ, σε cd και διπλό βινύλιο από την σύμπραξη MMB/The Lab/Labyrinth of Thougths, που έγινε δεκτό με εξαιρετικές κριτικές. Πλέον, προετοιμάζουν πυρετωδώς το νέο τους υλικό που παρουσιάζεται επί σκηνής μέχρι να οδηγηθεί στα στάδιο της ηχογράφησης!«Σε έναν πλανήτη που έχει εθιστεί στην βία και την καχυποψία ξέρουμε ότι το όνομά μας ακούγεται σαν πικρό αστείο, αλλά μιλάμε για έναν αναγκαίο όρο της ανθρώπινης συμβίωσης. Ιεροί Ξένοι είμαστε όλοι εμείς οι πολλοί, οι σημερινοί και οι δυνητικοί εκτοπισμένοι και αποστερημένοι, ενός κόσμου γεμάτου αποκλεισμούς».Οι Thee Holy Strangers θα συνεχίσουν τη βόλτα τους στον αστικό βάλτο της Αθήνας μεταφέροντας απόηχους μιας μουσικής που μπορεί να μιλάει πειστικά για τις πόλεις που ακροβατούν ανάμεσα στην καταστροφή και την ελπίδα.Alex K. (The Last Drive, ex-The Earthbound) / Φωνή, Κιθάρα, ΦυσαρμόνικαΝίκος Φυσάκης (Dustbowl) / ΚιθάραJohn "Hardy" Χουστουλάκης (Dustbowl) / Pedal steel, ΚιθάραΦλώρα Ιωαννίδη (Ludmilla, ex-Μake Believe) / ΦωνήCostas C. a.k.a Digital Alkemist (ex-Nightstalker, ex-Night On Earth, ex-Blend Sextet) / DrumsΤάσσος Παλαιολόγου (DreamLongDead, ex-700 Machines, ex-Down ‘n’ Out) / Μπάσο, ΦωνήOιείναι μια μπάντα που αποτελείται από καραβάνες της αθηναικής σκηνής όπως: (The 700 Machines, The Dark Rags, The Last Drive).Επειδή αυτός ο κόσμος είναι στο φτερό κι ό,τι θά ‘ρθει κανείς δε το γνωρίζειΚατέβα Δημιουργέ του Φωτός, Καταπότη της Ανθρωπότητας, κάνε τον κόσμο θρύψαλα την παραφροσύνη των βομβών και φόνων Μίλησε στην Ανθρωπότητα και πες πώς η μεγάλη καμπάνα χτυπάει ένα χρυσό τόνο στα σιδερένια μπαλκόνια κάθε εκατομμυρίου συμπάντων, Είμαι ο προφήτης Σου ήρθα σπίτι σ’αυτόν τον κόσμο για να ουρλιάξω ένα ανυπόφορο Όνομα μέσα απ’ τις 5 αισθήσεις μου και τη φρικτή έκτη με ηλεκτρικές λυχνίες θανάτου.Κουαρτέτο καθαρής αισθησιακής υπερβατικότηταςChris BI drumsGeorge Gakis bass, voxTolis Rags guitarGeorge guitar, vox