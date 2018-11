VENOM: Έρχεται νέο album τον Δεκέμβριο

Οι Venom επιστρέφουν με τον διάδοχο του "From the Very Depths" (2015). Το άλμπουμ τιτλοφορείται "Storm The Gates", αποτελείται απο 13 νέα κομμάτια και η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί απο την Spinefarm Records για τις 14 Δεκεμβρίου.