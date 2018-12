A PALE HORSE NAMED DEATH: Ακούστε το νέο κομμάτι "Vultures"

"When The World Becomes Undon" tracklist:

"And Hell Will Follow Me"

"As Black As My Heart"

"To Die In Your Arms"

"Heroin Train"

"Devil In The Closet"

"Cracks In The Walls"

"Bad Dream"

"Bath In My Blood"

"Pill Head"

"Meet The Wolf"

"Serial Killer"

"When Crows Descend Upon You"

"Die Alone"









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα το κομμάτιαπο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΤην παραγωγή και την μίξη της νέας δισκογραφικής δουλειάς των doom metallers ανέλαβε ο, ενώ το εξώφυλλο φιλοτεχνήθηκε απο τον