Ανακοινώθηκε και επίσημα το live των Slayer στην Αθήνα

Ανακοινώθηκε και επίσημα η εμφάνιση τωνστην Αθήνα, στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους , επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του θρυλικού συγκροτήματος στην χώρα μας . Πιο συγκεκριμένα οιθα εμφανιστούν στιςστο πρώτοΠερισσότερες λεπτομέρειες στο Δελτίο Τύπου που ακολουθεί:Το πρώτο AthensRocks φέρνει για τελευταία φορά στην Ελλάδα τους Slayer!Σάββατο 13 Ιουλίου 2019Slayer Final Show In GreeceΤο AthensRocks Festival συστήνεται στο ελληνικό κοινό με ένα συγκρότημα που δεν χρειάζεται συστάσεις!Στο πλαίσιο της τελευταίας παγκόσμιας περιοδείας τους, οι Slayer έρχονται στη χώρα μας, για να αποχαιρετήσουν και τους Έλληνες!12 Ιουλίου 1996. Το θρυλικό Rock of Gods φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους ηγέτες του thrash metal.13 Ιουλίου 2019. 23 χρόνια -και μία ημέρα- μετά, το πρώτο AthensRocks τους υποδέχεται και αυτήν τη φορά δίνει την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να τους δει στο final show τους!Έπειτα από 37 χρόνια, το συγκρότημα που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στο βιβλίο της metal μουσικής, κρεμάει τις κιθάρες του.Από τον περασμένο Μάιο, όταν και ξεκίνησε η τελευταία παγκόσμια περιοδεία τους, οι Slayer προκαλούν σε κάθε τους live πανικό, με sold out show όπου και αν εμφανίζονται! Από το Σακραμέντο στις Η.Π.Α. μέχρι το Τεοτιχουακάν στο Μεξικό και από το Ρέικιαβικ στην Ισλανδία μέχρι τη Βιέννη στην Αυστρία, παντού, χιλιάδες fans φωνάζουν "Slaaaaayeeeeeeer" πιο δυνατά από ποτέ!Η θρυλική μπάντα από την Καλιφόρνια δημιουργήθηκε το 1981 από τους Kerry King, Jeff Hanneman, Tom Araya και Dave Lombardo. Θεωρείται μία από τις τέσσερις σημαντικότερες του thrash metal, μαζί με τους Metallica, Megadeth και Anthrax.To ντεμπούτο άλμπουμ των Slayer κυκλοφόρησε το 1983 με τίτλο "Show No Mercy" και κόστισε μόλις 400 δολάρια. Άγγιξε, ωστόσο, τις 60.000 πωλήσεις! Με τον ακραίο, καταιγιστικό και «δολοφονικό» ήχο τους, σε συνδυασμό με τους προκλητικούς στίχους τους για τη θρησκεία, τους serial killers, τον πόλεμο, τα βασανιστήρια και την τρομοκρατία -αρκετοί εκ των οποίων, μάλιστα, λογοκρίθηκαν και απαγορεύθηκαν- το συγκρότημα έκανε αμέσως αίσθηση!Το "Reign in Blood", που κυκλοφόρησε το 1986, χαρακτηρίστηκε ως το πιο «σκληρό» άλμπουμ όλων των εποχών, απογειώνοντας τη φήμη της μπάντας σε ολόκληρο τον κόσμο. Δικαίως συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα καλύτερα heavy metal άλμπουμ ever.Oι Slayer έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 12 studio άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το "Repentless" (2015) και δύο live άλμπουμ. Τέσσερις φορές, μάλιστα, έχουν προταθεί για βραβείο Grammy, κερδίζοντας τις δύο από αυτές: Το 2007 για το τραγούδι "Eyes of the Insane" και το 2008 για το τραγούδι "Final Six".Τον Μάιο του 2013 ο Jeff Hanneman έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τους απανταχού λάτρεις του συγκροτήματος και όχι μόνο... Το μεγάλο κενό που άφησε πίσω του ανέλαβε να καλύψει ο Gary Holt.Πριν, όμως, από περίπου έναν χρόνο, οι Slayer ανακοίνωσαν το τέλος με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, που ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παίζοντας την πιο επιθετική μουσική που θα μπορούσε να δημιουργηθεί, με σχεδόν 3.000 συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας αμέτρητα βραβεία, κάνοντας εκατοντάδες εξώφυλλα και δυστυχώς βιώνοντας την απώλεια ενός εκ των ιδρυτικών μελών μας (του κιθαρίστα Jeff Hanneman), η εποχή των Slayer, ενός εκ των μεγαλύτερων thrash/metal/punk γκρουπ όλων των εποχών, φτάνει στο τέλος της».Τότε, οι χιλιάδες θαυμαστές των Slayer στην Ελλάδα ευχήθηκαν το Farewell Tour τους να περιλαμβάνει μία στάση και στη χώρα μας, προκειμένου να τους απολαύσουν για μία τελευταία φορά live.Η ευχή τους, λοιπόν, έγινε πραγματικότητα!Ελάτε να φωνάξουμε μαζί… Slaaaaayeeeeeeer!Για μία τελευταία φορά… στο πρώτο AthensRocks!Στο φεστιβάλ που έρχεται να αλλάξει τα καθιερωμένα και να γίνει θεσμός!Η προπώληση θα ξεκινήσει μέσα στον ΙανουάριοΘα ακολουθήσει σύντομα νέο Δελτίο ΤύπουWeb: athensrocksfestival.com Facebook: facebook.com/AthensRocksFestival Instagram: @athensrocks