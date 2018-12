AVANTASIA: Lyric video για το νέο single "The Raven Child"

"Moonglow" Tracklist:

01. Ghost In The Moon

02. Book Of Shallows

03. Moonglow

04. The Raven Child

05. Starlight

06. Invincible

07. Alchemy

08. The Piper At The Gates Of Dawn

09. Lavender

10. Requiem For A Dream

11. Maniac

12. Heart (bonus track)

















Οιέδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο δείγμα γραφής απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει απο τηνστιςΠρόκειται για το ενδεκάλεπτο singleμε τους) καιστα φωνητικά, το οποίο μπορείτε να ακούσετε μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.Στοο Tobias δεν συνεργάζεται μόνο με τους),),),),) και), αλλά και με τους),) και).Δείτε το trailer του άλμπουμ