COYOTE’S ARROW: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου, Release Live Show @ An Club

COYOTE'S ARROW

('AHO' - Release Live Show) at An club!

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Free Entrance





Με μέλη θρυλικών συγκροτημάτων της εγχώριας σκήνης, όπως τωνκαι, οι, επιστρέφουν με το ολόφρεσκοΟι Voodoo, groovy, punk-rock ρυθμοί τους σε ταξιδεύουν αυτόματα σε έρημους τόπους, ενώ συγχρόνως μια πιο γήινη πλευρά τους καθρεφτίζει τη μελαγχολία των αστικών κέντρων. Οιδίκαια θεωρούνται μια νέα και τελείως διαφορετική μουσική πρόταση!Λίγα λόγια...Σχηματίστηκαν τον χειμώνα του 2014 από ενεργά μέλη της αθηναϊκής ροκ σκηνής. Οι ρίζες τους βρίσκονται στους(Δημ. Μανθος - Stavros Ex) και(Εύα Κολόμβου), δύο από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της χώρας με ανεξίτηλο στίγμα.Με τη μία τους πλευρά στραμμένη στην ανάγκη για κοινωνική αφύπνιση και με την άλλη, στην αίσθηση της ελευθερίας και αρμονίας που προσφέρει η συνταύτιση με τα στοιχεία της φύσης, δίνουν το στίγμα τους με εκρηκτικές εμφανίσεις σε συναυλίες αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.Λατρεύουν να ακροβατούν με μοναδικό τρόπο ανάμεσα στο σκληρό ήχο της πόλης και τον ανοιχτό αντίλαλο της ερήμου, εισάγοντας μια νέα πρόταση στο μουσικό τοπίο της Αθήνας!Βουντού ρυθμοί, δυνατές μπασογραμμές, κιθαριστικά ξεσπάσματα, ένα εκπληκτικό ντουέτο ανδρικής και γυναικείας φωνής, ξεσηκωτικά ρεφρέν και ηχητικά στοιχεία από μακρινές μουσικές κουλτούρες, ίχνη του παγκόσμιου πολιτισμού των ανθρώπων, που αντλεί δύναμη από τη γη για να διεκδικήσει τον ουρανό!Το Desert (E.P.) ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2015 ενώ το ΑHO (L.P.) τον Ιούλιο του 2018Και τα 2 άλμπουμ ηχογραφήθηκαν στο MOTHStudio Recordings σε παραγωγή του Jim Spliff (Last Drive, Nighstalker, Deus Ex Machina a.o.) και ηχοληψία του John Tsiakopoulos.Το Mastering έγινε από τον Γιάννη Χριστοδουλάτο στο Sweet Spot Studios.Tα εξώφυλλα φιλοτέχνησε ο Tolik.Η μουσική και οι στίχοι όλων των τραγουδιών είναι των Coyote’s Arrow.- DESERT (E.P.): Κυκλοφορεί σε CD ( Τhe lab records (Veikou 73 Koukaki))- AHO (LP): Θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο τέλη Δεκεμβρίου 2018 (ΤΗΕ LAB RECORDS)Οιείναι οι:•JIM MANTHOS - GUITAR (DEUS EX MACHINA)•STAVROS EX – VOCALS, ΚΡΟΥΣΤΑ (DEUS EX MACHINA)•ΕVA KOLOMVOU: DRUMS, WATER DRUMS, BACKING VOCALS (NONMANDOL, LUNACY BOOTH, POP IN NOISE, SOUL RESISTANCE)•MARIA KEISOGLOU: BASS (SOUL RESISTANCE)•ΕFTIHIA MANTHOU: - BACKING VOCALS, DAN MOI, KAZOO•GEORGE KALOFOUTIS: GUITAR