DISTORTION TAMERS: Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου @ An Club

DISTORTION TAMERS

Οι εκρηκτικοίπαρουσιάζουν την τέταρτη δισκογραφική τους δουλειά, την! Πρόκειται για το, σε μορφή LP βινυλίου που κυκλοφορεί από την Αθηναϊκή δισκογραφικήΜέσα από τα οκτώ κομμάτια του δίσκου το γνωστό TRIO από την Αθήνα ανασύρει ξανά εκείνα τα στοιχεία του DNA του, που το καθιέρωσαν στην συνείδηση των μυημένων του είδους σαν μία από τις καλύτερες R’N’R μπάντες της χώρας.Με το πόδι κολλημένο στο γκάζι και υψηλές ταχύτητες στην περισσότερη διάρκεια του δίσκου, εκρηκτικά drum tempos, κιθάρες που ξεχυλίζουν από αλητεία, μπασογραμμές που καθηλώνουν και στίχους με φωνητικά που μιλούν κατ΄ευθείαν στην καρδιά, οι Distortion Tamers αποδίδουν με πειστικότητα τις εξαιρετικές συνθέσεις του Kosta A.-Monk, τιμούν για μία ακόμη φορά την μακρόχρονη παρουσία τους στον χώρο και μας παραδίδουν έναν μεστό, γνήσιο R’N’R δίσκο γεμάτο αλήθεια, ένταση και πάθος!Στα αξιοσημείωτα της παραγωγής η συμμετοχή για μία ακόμη φορά του σπουδαίου Αλέξη Καλοφωλιά (The Last Drive), οι δύο διασκευές (Dead Moon και Jim Carroll) αφιερωμένες στην μνήμη των Fred Cole / Andrew Loomis και στους φίλους του συγκροτήματος που έχουν «φύγει» αντίστοιχα, καθώς και το κομμάτι Rock & Roll City, φόρος τιμής στην αγαπημένη τους πόλη την Θεσσαλονίκη.“Jasmines & Blades”, γιασεμιά και λεπίδες! Ένας ακόμα δίσκος, ένας ακόμα σταθμός στο ταξίδι του συγκροτήματος που συνεχίζεται…“Jasmines & Blades” line up:KOSTA A.-MONK: GUITAR / VOCALSNICK KETZ: BASSSILVER: DRUMSALEX K.: ACOUSTIC GUITAR (TRACK 2 ), BACKING VOCALS (TRACKS 1, 2, 3, 5, 6 )ALL MUSIC AND LYRICS BY KOSTIS ANAGNOSTOPOULOS (KOSTA A.-MONK)Οιξεπετάχτηκαν από τη μήτρα ενός μπόγια που ακούει στο όνομα «Νεοέλληνας». Από τα βυζιά του πατέρα τους ήπιαν γάλα ανακατεμένο με Τζώνυ μπλακ λέημπελ και κόντεψαν να πνιγούν από τα υπολείμματα φυστικιών και ροδοπέταλων που σκάλωναν στη ρόγα.Διδάχτηκαν μουσική στα καταγώγια του Πειραιά, πάνω στα σπασμένα θρανία της Γκράβας και σε ένα περίπτερο στα Άνω Λιόσια. Σε γενικές γραμμές είναι άθεοι, ειδικά από τη στιγμή που ο Shane McGowan φόρεσε μασέλα με καινούρια δόντια.Το παρθενικό τους άλμπουμ έχει ηχογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει όταν θα έχουν λεφτά να το κυκλοφορήσουν. Μέχρι τότε προγραμματίζουν συναυλίες και ονειρεύονται ένα sold out γκαραζοπάνκ φεστιβάλ σε ‘κείνο το σκυλάδικο στο 14ο χλμ. της Ε.Ο.Α.Λ. που δεν θυμούνται το όνομά του.Οι Dirty Ol’ Dogs είμαστε εμείς. Αλλά κι εσείς!