ENSLAVED: Παρασκευή 10 Μαΐου @ Fuzz

Οι 3 Shades of Black παρουσιάζουνΜε ένα best-of setlist, με τραγούδια από όλη την δισκογραφία τουςΠαρασκευή 10 Μαϊου 2019Fuzz Live Music Club (Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, Αθήνα)Πόρτες 20:00• Περιορισμένη προπώληση: 22€• Προπώληση: 25€• Ταμείο: 28€• Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22, Αθήνα, τηλ.: 210 3304133, www.metalera.gr)• Bowel of Noise records (Official) (Θεμιστοκλέους 25, Αθήνα, τηλ.: 2103846783, www.bowelofnoise.com)• Le Disque Noir Records Shop (Θεμιστοκλέους 29, Αθήνα, τηλ.: 211 214 3554)• Syd Records (Πρωτογένους 13, Ψυρρή, τηλ.: 210 3218373, www.sydrecords.com)• Τηλεφωνικά στο 11876• Reload Stores• Seven Spots• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores• Viva Kiosks (Συνταγμα & Τεχνόπολις)• WIND• Yoleni’s Greek Gastronomy center (Σόλωνος 9, Αθήνα, τηλ.: 2122223623 - www.yolenis.com • Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/fuzz/enslaved-live-in-athens ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Η ιστορία της heavy μουσικής είναι γεμάτη μπάντες που δεν είχαν ούτε την αντοχή, ούτε την δημιουργικότητα για να παραμείνουν πιστές στον στόχο και την διαδρομή τους. Σε μία διαδρομή που κρατάει πάνω από 25 χρόνια, οι Enslaved έχουν αποδείξει πως συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο σημαντικούς αλλά και αυθεντικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης εποχής του ήχου.Σχηματισμένοι στο Bergen της Νορβηγίας, το 1991, οι Enslaved ακολούθησαν τον δικό τους μοναδικό και ξεχωριστό δρόμο από την αρχή της ύπαρξής τους. Ανατέλλοντας από την παραδοσιακή black metal σκηνή των early 90's, ο κιθαρίστας Ivar Bjornson και ο τραγουδιστής / μπασίστας Grutle Kjellson, ξεκίνησαν να εξερευνούν μία μοναδικά εκκεντρική προσέγγιση στο πως μπορείς να γράψεις και να παίξεις τον ακραίο ήχο. Περιπετειώδεις και προοδευτικοί, την ίδια στιγμή που πολλοί εκ των συνδαιτυμόνων τους παρέμειναν συντηρητικοί και τυποποιημένοι, οι Enslaved επέκτειναν την φήμη τους ραγδαία, με όχημα εξαιρετικά, επικά albums όπως το ντεμπούτο "Vikingligr Veldi" αλλά και ο απερίγραπτα ποιοτικός διάδοχός του "Frost" (αμφότερα κυκλοφόρησαν το 1994). Μέχρι τα τέλη των 90's, οι Enslaved είχαν μεταμορφωθεί σε ένα ιδιοφυές και ανατρεπτικό μουσικό τέρας, πάντα διατηρώντας την σύνδεση με τις ακραίες ρίζες της, αλλά άφοβα προχωρώντας μπροστά, διανύοντας νέα μονοπάτια, που τους επέτρεψαν να εξερευνήσουν τις πιο τρελές ιδέες τους.Αποκαλούμενοι από κοινό και μουσικό τύπο, "ένα αδίστακτα δυναμικό live act" οι Enslaved πραγματοποίησαν την είσοδό τους στον 21ο αιώνα, δείχνοντας τα δόντια τους με το "Below the Lights" του 2003, αλλά και τον ανατρεπτικό διάδοχό του, το αριστουργηματικό "Isa" του 2004, για το οποίο μάλιστα κέρδισαν και ένα Νορβηγικό Grammy. Κερδίζοντας διαρκώς όλο και περισσότερο τον θαυμασμό της prog rock / metal κοινότητας, και ταυτόχρονα μην χάνοντας τον σημαντικό πυρήνα metal οπαδών του, το σχήμα από το Bergen έμοιαζε να έχει χτυπήσει μια πλούσια φλέβα έμπνευσης και δημιουργικότητας, με albums όπως το γεμάτο post-rock επιρροές "Vertebrae" του 2008 και το εκλεπτυσμένα ευκολοχώνευτο "Axioma Ethica Odini" που ήρθε δύο χρόνια μετά, ανακατασκευάζοντας το μουσικό σύμπαν των Enslaved όσο ποτέ άλλοτε.Το 2015 οι Enslaved κυκλοφόρησαν το 13ο studio album τους, υπό τον τίτλο "In Times". Ένα ορμητικό ταξίδι υπνωτικής prog έντασης και σκοτεινής εμφατικότητας, έδωσε έναν αέρα ολοκλήρωσης που οδήγησε με σίγουρα και σταθερά βήματα στους εορτασμούς του 2016, που αποτέλεσε και την 25η επέτειο των Enslaved, που σηματοδοτήθηκε από μερικές σπουδαίες ζωντανές εμφανίσεις που εξερεύνησαν κάθε σκιερή και κρυμμένη γωνία της -πλέον αχανούς- δισκογραφίας του σχήματος. Δύο χρόνια αργότερα ήρθε η μεγάλη στιγμής της κυκλοφορίας του "E", ενός album που πλέον γνώρισε συμπαντική αποδοχή, αποτελώντας μία ηχηρή και ατρόμητη δήλωση, από αυτή την, ίσως πιο εφευρετική μπάντα της μοντέρνας metal ιστορίας, αλλά και ένα ανατριχιαστικό παράπλευρο βήμα που επικαλούμενο το πνεύμα του ένδοξου παρελθόντος τους, τελικά το απελευθέρωσε εν μέσω ενός τυφώνα ομιχλώδους φαντασίας. Το πέμπτο Νορβηγικό Grammy Award προστέθηκε στο πλέον γεμάτο επιτεύγματα βιογραφικό των Enslaved.Από την κυκλοφορία του "E" και μετά, οι Enslaved αφοσιώθηκαν στο να διαδώσουν την μουσική τους σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου. Για άλλη μια φορά κυρίευσαν την Ευρώπη και την Βόρειο Αμερική στα τέλη του 2017 και τις αρχές του 2018, ενώ εμφανίστηκαν σε μεγάλο αριθμό καλοκαιρινών φεστιβάλ - οροσήμων του ήχου, την ίδια χρονιά, ανάμεσα στα οποία τα CopenHell, Wacken Open Air, Hellfest, Beyond The Gates και Psycho Las Vegas. Ακολουθούν η Αυστραλία και η Ιαπωνία, και λίγο αργότερα, την άνοιξη του 2019, και πάλι η Ευρώπη, διαδρομή η οποία τους φέρνει -για πρώτη φορά στην 28ετή ιστορία τους- στην Ελλάδα την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Μαϊου σε δύο συναυλίες που αναμένεται να γράψουν ιστορία.LINKS:• Enslaved: http://enslaved.no / | https://www.facebook.com/enslaved • 3 Shades of Black: www.3shadesofblack.net • 3P Lab: www.facebook.com/3plabgr • Fuzz Live Music Club: www.fuzzclub.gr • Temple Athens: www.thetemple.gr EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:• 3P Lab: +306948182236 (Δημήτρης Κότσης) - 3plabgr@gmail.com