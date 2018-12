IN FLAMES: Ακούστε τα "(This is Our) House" και "I Am Above" απο το επερχόμενο album

Οι In Flames έδωσαν στη δημοσιότητα το lyric video του "(This is Our) House" καθώς και το επίσημο video του "I Am Above" στο οποίο συμμετέχει ο ηθοποιός Martin Wallström της δημοφιλής αμερικανικής σειράς Mr.Robot.