New Past, Within Progress, Lacrimae, Glass Eye Filter: Σάββατο 12 Ιανουαρίου @ An Club

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ





New Past / Within Progress / Lacrimae / Glass Eye Filter, 4 χαρακτηριστικά συγκροτήματα της εγχώριας progressive μουσικής, ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια ξεχωριστή βραδιά στο ιστορικό AN club, στις αρχές του νέου έτους!





New Past

Within Progress

Lacrimae

Glass Eye Filter









Οι New Past σχηματίστηκαν το 2013 σαν ένα instrumental progressive rock σχήμα. Μετά από 3 χρόνια αλλαγών στη σύνθεσή τους, αποκτούν φωνή και μπαίνουν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο “State of Falling”.Η επόμενη χρονιά μπαίνει δυναμικά για τους New Past, μιας και δείγματα του δίσκου ακούγονται σε ραδιόφωνο και social media. Η συμμετοχή τους σε συναυλίες και φεστιβάλ εντείνονται, ενώ τον Δεκέμβρη κυκλοφορεί και επίσημα το ντεμπούτο τους, λαμβάνοντας πολλά θετικά σχόλια από τον Τύπο.Μετά και από την παρουσίασή του “State of Falling” στις αρχές του 2018, το κουαρτέτο από την Αθήνα συνεχίζει τη δυναμική παρουσία του σε μικρές και μεγαλύτερες σκηνές, κερδίζοντας όλο ένα και περισσότερους οπαδούς.E-mail: newpast.band@gmail.com Bandcamp: https://newpast.bandcamp.com Facebook: https://www.facebook.com/NewPast.band YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCs3x5B1Yg2zpHYp7XbJnU5Q? Οι Within Progress για πρώτη φορά στην Αθήνα! Ένα νέο πενταμελές, progressive metal/rock σχήμα από τη Θεσσαλονίκη το οποίο έχει κυκλοφορήσει ένα ΕΡ με τίτλο "Oceans of Time" τον Απρίλιο του 2018 από το οποίο έχουν κυκλοφορήσει ένα music video κι ένα lyric video.Ο ήχος της μπάντας κυμαίνεται στο μοντέρνο progressive των 2000s και μετά (Tool, Tesseract, Gojira, Leprous κ.ά) με αρκετά ambient και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία.Η μπάντα από το 2017 είναι ενεργή συναυλιακά ενώ ήδη συνθέτει τον πρώτο της full length δίσκο.E-mail: withinprogressofficial@gmail.com Bandcamp: https://withinprogress.bandcamp.com Facebook: https://www.facebook.com/withinprogress YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCyF_9zfHgYV8QiO3weyVXlA Oι Lacrimae δημιουργήθηκαν το 2011 στην Αθήνα ως ένα διμελές σχήμα αρχικά από τους Άννα Αναπλιώτη (Φωνή - Πλήκτρα) και τον Γιάννη Αρβανίτη (Drums), με ένα κοινό μουσικό όραμα.Μετα από ακουστικά shows, το 2016 με την προσθήκη ακόμη δύο μελών, τον Κώστα Μπιρμπίλη (Κιθάρα) και τον Αντρέα Μαρκάτη (Μπάσο), που συνέβαλαν καθοριστικά στη μουσική κατεύθυνση του συγκροτήματος, το συγκρότημα ξεκίνησε να ακολουθεί progressive/experimental μονοπάτια, επηρεασμένο από ακούσματα όπως των: Steven Wilson, Porcupine Tree, Pain Of Salvation, Riverside, Leprous κ.α , συνδυάζοντας παράλληλα διαφορετικά μουσικά στοιχεία στον ήχο του.Το πρώτο τους EP album "Entropia" άρχισε παραγωγικά τον Φεβρουάριο του 2017 και τελειοποιήθηκε το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Βρίσκεται διαθέσιμο από 25 Σεπτέμβρη σε digital μορφή σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες προς λήψη. (YouTube, Spotify, iTunes, Bandcamp, Amazon, Deezer κτλ.) Επόμενα σχέδια τα live shows και η προετοιμασία ενός full LP album, που ήδη έχει αρχίσει να ετοιμάζεται.E-mail: lacrimaeofficial@gmail.com Bandcamp: https://lacrimaeofficial.bandcamp.com/releases Facebook: https://www.facebook.com/officialLacrimae Spotify: https://open.spotify.com/album/5fmYd3uROhkrNJwnaIS5Ft YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbsnpTXJqzPPigEZb0XQDmw Οι Glass Eye Filter είναι ένα progressive metal σχήμα από την Αθήνα. Η μπάντα ξεκίνησε δοκιμάζοντας το πρωταρχικό της υλικό live και μετά από ένα δημιουργικό διάλειμμα έχει πλέον ηχογραφήσει το παρθενικό της EP. Το πρώτο της single, ονόματι "Day 278", έχει κυκλοφορήσει σε μορφή lyric video και είναι διαθέσιμο στο YouTube.Facebook: https://www.facebook.com/glass.eye.filter Instagram: @glasseyefilterYouTube: https://bit.ly/2DEujHX